"PAKUJEM STVARI IDIOTU DA GA POŠALJEM GDE MU JE MESTO" Haos u domu Stanije: Rešila da Asmina zauvek izbaci iz života: Brutalno oglašavanje, a sve zbog njega
Stanija Dobrojević rešila je da Asmina Durdžića pošalje tamo gde mu je mesto. Starleta je nakon svađe Lepog Miće i njenog partnera potpuno odlepila, pa je odlučila da stavi tačku na odnos sa kako i ona sama kaže - idiotom.
Prekipelo zbog Lepog Miće
Mića je juče gostovao u emisiji "Narod pita", a Durdžić se na društvenim mrežama svim silama obrušio na njega, a u sve je upleo i njegovu ćerku Saru i suprugu Sneženu. Jezive uvrede i tvrdnje nizale su jedna za drugom: "Pedofil koji uništava i podvodi mlade devojke", "Mumija smrdljiva", "Teraću te da jedeš svoja go*na", "Ćerka ti nije udata, dete joj napravio Marokanac"
Lepi Mića nije ostao dužan Durdžiću, ali Dobrojevićeva je rešila da takođe vrati Asmina tamo gde mu je mesto.
Brutalno oglašavanje
Starleti je prekipelo i više nema nameru da toleriše Durdžićeve javne ispade. Oglasila se na Instagramu i poručila:
"Kupujem stvari da spakujem idiota i pošaljem ga tamo gde mu je mesto. Da mi je neko pričao da ću ovo da doživim."
Durdžić sa druge strane ne odustaje od ljubavi sa Stanijom, a spreman je čak i da joj da ozbiljnu sumu novca da ne uđe u devetu sezonu "Elite".
Kurir.rs