Prošlo je 14 godina otkako je stradao pevač Darko Radovanović. Poginuo je dok je išao na nastup zajedno sa svojim menadžerom Aleksandrom Miloševićem. Darko bi 21. septembra ove godine napunio 50 godina i tim povodom biće održan koncert u SKC Obrenovac. Tog dana okupiće se njegova porodica, prijatelji, saradnici i kolege, koje će izvoditi Radovanovićeve najveće hitove.

Njegov kum Milan Mitković proveo je poslednje sate Darkovog života s njim. U intervjuu za Kurir govori o predstojećem koncertu, Darkovoj porodici, a prisetio se i tog kobnog 11. juna 2011. godine.

- Na dan Darkovog rođenja organizovaćemo koncert "Sećanje na Darka Radovanovića", na kojem će se pojaviti mnoge njegove kolege koje će izvesti njegove numere. Biće prikazan i kratkometražni film, a čuće se i numera koja nikad nije ugledala svetlost dana. U pitanju je humanitarni koncert, a sav prihov namenjen je deci bez roditelja. Zahvaljujem se gradu i novom predsedniku Obrenovca, koji je platio salu u kojoj će biti koncert. Zahvalan sam i svim ljudima koji će biti uz mene. Inače, mnogi pevači su podržali našu ideju, ali s obzirom na to da je u pitanju nedelja, neki zbog svojih poslovnih obaveza neće moći da učestvuju na koncertu. Da je u pitanju drugi dan, sigurno bi došli.

Kako ste prihvatili činjenicu da Darka više nema?

- Mi smo bili odličan tim. Kad se sve to desilo, moj prvi udar je bilo sletanje avionom u neki grad, jer gde god da sam išao, kad sletim, njemu se javim. Tako je i on kad dođe kući, bez obzira na to koliko je sati, javio bi se da je stigao i da je sve u redu.

Foto: Promo

Kako je izgledao taj 11. jun?

- Što se tiče 11. juna 2011. godine, kad se vratim unazad, krenem od noći pre, kad je gostovao u "Plitvicama" u Inđiji. Bilo je toliko naroda da nismo znali kako ćemo izaći iz kola i otići do bine. Pitali smo se: "Šta je ovo i o čemu se radi?!" Odradio je taj nastup, to je bila takva energija da nemam reči. Pevao je pesme s posvetom, meni, prijateljima... Bilo je savršeno! Stigli smo u šest ujutru kod mene kući, a on je već u osam trebalo da ide da gostuje u jutarnjem programu. Jedva je ustao. Kad je otišao do kupatila, zove me i kaže: "Čoveče, razbio sam luster!" Znate da je imao malo kosu nagore i kako je uzeo da namesti frizuru, on je udario u luster i tako je pukao.

Šta se potom događalo?

- Otišao je u jutarnji program, javio mi se nakon što je završio, sve mu je bilo super, a onda je otišao na brifting kod oca Vidoja. On je bio veliki Darkov kritičar. Darko ga je jako poštovao i uvažavao je njegove savete. Otac mu je bio baš strog. Onda je otišao u Sremsku Mitrovicu, čuli smo se i dogovorili da se vidimo oko 18 sati. Dogovor je bio da ja dođem kod njih po Maju, njegovu ženu, i da idemo na svadbu, a on ide na nastup. Ušao sam u stan, Maja i ja smo se spremili za 10 minuta, a on je sedeo na terasi. Gledao je onako kao da je već otišao. Bez pozdrava, bez ičega, samo "zdravo, zdravo". Posle pola sata je otišao da vidi ćerku Laru, koja je bila kod bake.

1/6 Vidi galeriju Poslednja fotografija Darka Radovanovića i zajednički trenuci s kumom Foto: Privatna Arhiva

Kako je izgledao trenutak kad si saznao da je nastradao?

- Maja i ja smo uveliko bili na svadbi kod naše radnice, rekla mi je: "Ej, čoveče, nikad ti nisam ispričala kako smo se Darko i ja upoznali." Mi smo sedeli u tom lokalu gde su se oni upoznali. Pokazala mi je binu gde je on stajao, gde je ona sedela, i posle 45 minuta zvoni mi telefon, ja vidim na ekranu piše "Ivan novinar". Javljam se, a ono zbog veselja na kom smo trešti muzika. Kaže mi: "Dobro je, sve je u redu!" Ja mu kažem da ga ne čujem šta priča zbog muzike, a on meni odgovara: "Ma sve je u redu, opet lažu." Ja pitam šta pišu, on mi kaže da je izašao tekst da je Darko poginuo. Kažem, bože svašta, ljudi nisu normalni. Spuštam slušalicu, zove me drugarica i kaže: "Jao, znači nisi ti bio u autu, kažu da su trojica bila u autu u kom je Darko poginuo." Ja opet kažem: "Ma daj, bre, sad me zvao i novinar, to su gluposti!" Kako sam prekinuo, opet me zove Ivan novinar i kaže: "Darko je poginuo, primi moje saučešće, sad su potvrdili!" Gledam u Maju i ne znam šta ću da joj kažem. Žena mi priča o upoznavanju s Darkom, sedimo na mestu gde su se upoznali i ja sad njoj na tom mestu treba da saopštim da joj je suprug poginuo. Gledam u nju i njoj zvoni telefon. Ona u mene, ja u nju i ja ne znam šta ću i razbijem svoj telefon. Krenemo prema kući, pokupimo njenog brata i sestru i krenemo u Klinički centar. Tamo saznajemo šta se desilo. Sutradan, 12. juna jutro, detetu treći rođendan, a mi ne znamo ni gde smo ni šta smo. Gledaš i razmišljaš - ceo život ćemo 11. juna ići na pomen, a 12. juna ćemo slaviti njen rođendan.

Da li je nešto ukazivalo na tragediju?

- Tih dana pred smrt non-stop je govorio: "Ja sam umoran, ja sam umoran, jedva čekam odmor." Jedva je čekao taj odmor koji je trebalo da se desi posle Larinog rođendana. I on jeste bio umoran, ali to njegovo pričanje o tome prevazilazilo sve. Mislim, ja sam neko ko je bio stalno s njim i znao sam kako mu je. On je samo hteo da ode na odmor pa da posle toga ide na letnju turneju. On je tada bio mnogo popularan, to je bio najveću uspon njegove karijere.

Lara je nasledila njegov talenat, hoće li krenuti njegovim putem?

- Ne znam. Upisala je treći razred srednje škole, nikad nije opomenuta od majke da uzme i da uči. Osnovnu je završila kao vukovac, u srednjoj je isto nastavila sa svim peticama. Završila je i muzičku školu, ali nikad nije naprasno poželela da peva, iako voli da peva jako. Više je vuče klavir. Još malo pa će napuniti 18 godina, vreme leti. Kažu ljudi da vreme leči. Vreme ne leči ništa, samo prolazi, bol ostaje.

Javljaju li vam se njegovi prijatelji?

- Često me ljudi pitaju što sam besan kad sretnem neke ljude iz našeg zajedničkog života. Prijatelji s kojima je provodio mnogo vremena, pevao, ostavljao svoj život, u klubovima u kojima je radio davao je celog sebe, a ti vlasnici lokala za ovih nepunih 15 godina se nikad nisu setili da urade nešto njemu u čast. Zato sam ljut, jer svi gledaju samo sebe.

