Zahvaljujući TikTok platformi mnogi influenseri i influenserke izašli su iz senke anonimnosti te postali popularni.

Sa svim što je ona donela, uticaj na široku masu nije zanemarljiv, pogotovo kada su mlađe generacije u pitanju, a budući da nije podložna cenzuri niti bilo kakvoj proveri danas svako može svakog da savetuje a neki i da uzimaju novac za to.

Nedavno je na meti napada korisnika ove mreže bio poznati influenser Danilo Raičević, inače bivši momak Tare Simov koji je postao popularan na ovoj mreži i koji često komentariše muško-ženske odnose.

Sada je naišao na ogromnu kritiku nakon što je nedavno podelio video u kojem savetuje muškarce da obrate pažnju na to koje žene da izbegavaju.

Zgrozio naciju

- Braćo, nikada nemojte ženiti: samohrane majke, "party" devojke, devojke sa tetovažama, feministkinje, influenserke, medicinske sestre i devojke koje su odrasle bez oca.

Objava je naišla na zgražavanje kod mase, posebno kod žena koje su osudile influensera zbog ove objave, a bilo je i muškaraca koji su bili na njihovoj strani.

"Ti si pravi primer za to.Videli smo tvoj izbor.Ćuti bolje ti je ", "Ček ček samohrane majke? Pa ti imas dete?", "Brate daješ savete a imao si ženu koja ima ne jedno od ovog, nego sve navedeno" bili su neki od komentara.

Influenser se nije oglašavao ovim povodom međutim, odeljak za komentare su zapljusnuli negativni i osuđivački komentari poručivši mu da ne pravi diskriminaciju pogotovo na osnovu besmislenih standarda i stavki, čak i da je sve zarad pregleda i lajkova.

