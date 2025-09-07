Slušaj vest

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana i njen suprug Nebojša Negić u skladnom su braku godinama, a jednu neprijatnu situaciju koja je ostala je iza njih Cakana i danas prepričava.

U njihovom odnosu ipak postoji doza ljubomore, koju pevačica smatra prirodnom jer je u granicama normale, ali se jednom prilikom prisetila događaja koji joj nije ostao u lepom sećanju, a srećom, radilo se samo o neslanoj šali njenog supruga.

Zauvek će pamtiti neslanu šalu

- Glupo je praviti od sebe nešto što nisi. Stvari se nazivaju pravim imenom i onda vam je sve u životu jednostavno. Govorim o istini, kažem gde sam bio tog dana, s kim sam se video, jer u slučaju da ona nešto sazna, a saznaće jer je takva priroda škorpije, moraću da objašnjavam nešto, a nema potrebe - rekao je Nebojša.

- Ono što ne znam, to me ne boli! - dobacila je pevačica i nasmejala sve, a potom se prisetila skrivene kamere koju je Nebojša priredio Cakani u nameri da se našali s njom. Tada je zatekla supruga u krevetu s drugom ženom i nije joj lako da zaboravi taj momenat.

- Sećam se toga, mada, Nebojša je, kada su mi pripremali skrivenu kameru, rekao da ću ja sve to provaliti, međutim, nisam. Ali kada se ta emisija završila bila sam toliko ljuta, izložio me je stresu. Mogla sam i njega i nju da napadnem - rekla je Cakana u emisiji "Zvezde Granda specijal".