Voditeljka Anđela Lakićević privlačila je veliku pažnju na malim ekranima, pogotovo dok je radila rijaliti program "Parovi".

Ona je važila među rijaliti učesnicima za najpodmukliju voditeljku, te su neretko napuštali ovaj TV format baš zbog nje.

Mnogi su je negativno komentarisali, a jedno vreme ispod klipova vezanih za "Parove" nije mogao da se pronađe pozitivan komentar o Anđeli.

Ipak, veruje se da je svoje ponašanje prilagođavala ulozi koju je imala kao sama voditeljka, te se nakon toga povukla i skromno nastavila da radi na svojoj karijeri.

Potpuno promenila izgled

Iako je svi pamtite kao zanosnu plavušu, Anđela je danas brineta.

Deluje kao da ima koji kilogram manje nego ranije, vodi računa o sebi i u licu izgleda dosta svežije.

