Kralj narodne muzike Šaban Šaulić danas, 6. septembra napunio bi 74. godine.

Šaban je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj 17. februara 2019. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Gordanu, troje dece, unuke, kao i mnogobrojne hitove kroz koje će dugo živeti.

Povodom njegovog rođendana, njegovi najmiliji okupili su se na Novom groblju, a sada se tim povodom oglasio i harmonikaš Aca Sofronijević.

Nikada viđena fotka Šabana Šaulića Foto: Printscreen

On je na Instagramu objavio nikad viđenu fotografiju sa Šabanom i napisao sledeće:

"Pored toliko slika sa koncerata, meni je najdraža ova. Tada sam mogao da te poljubim i čestitam ti rođendan. Danas ljubim tvoje pesme i sećam se svakog zajedničkog trenutka", poručio je muzičar.

