Slušaj vest

Kralj narodne muzike Šaban Šaulić danas, 6. septembra napunio bi 74. godine.

Šaban je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj 17. februara 2019. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Gordanu, troje dece, unuke, kao i mnogobrojne hitove kroz koje će dugo živeti.

Šaban Šaulić bi danas napunio 74 godine Foto: F.S./ATAIMAGES

Povodom njegovog rođendana, njegovi najmiliji okupili su se na Novom groblju, a sada se tim povodom oglasio i harmonikaš Aca Sofronijević.

Aca Sofronijević sa pokojnim Šabanom Šaulićem

Nikada viđena fotka Šabana Šaulića
Nikada viđena fotka Šabana Šaulića Foto: Printscreen

On je na Instagramu objavio nikad viđenu fotografiju sa Šabanom i napisao sledeće:

"Pored toliko slika sa koncerata, meni je najdraža ova. Tada sam mogao da te poljubim i čestitam ti rođendan. Danas ljubim tvoje pesme i sećam se svakog zajedničkog trenutka", poručio je muzičar.

Ne propustiteStarsPOMEN ŠABANU ŠAULIĆU NA NOVOM GROBLJU Šest godina od smrti legende narodne muzike, porodica neutešna zbog gubitka
collage1321321.jpg
StarsOSIM TRAGIČNE SUDBINE JEDNA PESMA POVEZUJE ŠABANA I TONIJA MONTANA "Kupio sam pesmu po punoj ceni iako je tražio mnogo manje para"
saban-saulic-toni-montano.jpg
Stars4 GODINE OD SMRTI ŠABANA ŠAULIĆA: Goca se slomila kad je videla kumove Zoricu i Kemiša, Ilda i Mihajlo nisu tu! Emotivne scene
4654654654654.jpg
StarsŠABANOVA SMRT POTRESLA JE SRBIJU PRE 5 GODINE: Postoje 2 verzije TRAGEDIJE, a ovako je Šaban proveo poslednja dva dana života
1767471-616-ls.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Ilda otkrila da li Šaban Šaulić ima naslednika Izvor: Kurir televizija