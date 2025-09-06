Aca Sofronijević podelio nikad viđenu fotografiju sa Šabanom Šaulićem
NAJEMOTIVNIJI PRIZOR DANA! Aca Sofronijević podelio nikad viđenu fotografiju sa Šabanom Šaulićem i dirnuo pravo u srce
Kralj narodne muzike Šaban Šaulić danas, 6. septembra napunio bi 74. godine.
Šaban je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj 17. februara 2019. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Gordanu, troje dece, unuke, kao i mnogobrojne hitove kroz koje će dugo živeti.
Šaban Šaulić bi danas napunio 74 godine Foto: F.S./ATAIMAGES
Povodom njegovog rođendana, njegovi najmiliji okupili su se na Novom groblju, a sada se tim povodom oglasio i harmonikaš Aca Sofronijević.
Aca Sofronijević sa pokojnim Šabanom Šaulićem
Nikada viđena fotka Šabana Šaulića Foto: Printscreen
On je na Instagramu objavio nikad viđenu fotografiju sa Šabanom i napisao sledeće:
"Pored toliko slika sa koncerata, meni je najdraža ova. Tada sam mogao da te poljubim i čestitam ti rođendan. Danas ljubim tvoje pesme i sećam se svakog zajedničkog trenutka", poručio je muzičar.
