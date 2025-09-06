Slušaj vest

Večeras na televiziji Pink održaće se još jedna emisija "Narod pita", a voditeljka Maša Mihailović ugostiće Anu Nikolić i njenu majku Radu Vasić, no, međutim, one neće biti same.

U studio pored njih stižu i Đole VIP Kralj, Nenad Macanović Bebica i Jovana Tomić Matora, te se očekuje ozbiljan haos.

Teška bolest Rade Vasić

Inače, Rada Vasić ponovo se suočava s teškom bolešću – karcinom dojke, koji se vratio i proširio na pluća. Zbog naglog pogoršanja zdravlja hitno je napustila rijaliti "Elita 8".

Osim metastaza, ima i tromb u nozi, što joj dodatno otežava kretanje i svakodnevno funkcionisanje. 

Otvoreno je priznala da više vremena provodi u krevetu nego na nogama, uz jake bolove i iscrpljenost. U ovim teškim trenucima najveću podršku joj pruža porodica, naročito ćerka Ivana koja je došla iz Nemačke.

Rada Vasić kroz reku suza otkrila da je opaka bolest uzela maha

 Pogledajte dodatni snimak:

Rada Vasić ispričala kad je bila najviše ljuta na Radeta: Ne sećam se koje sam sve prosvke tada rekla Izvor: Kurir televizija