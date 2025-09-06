Slušaj vest

Večeras na televiziji Pink održaće se još jedna emisija "Narod pita", a voditeljka Maša Mihailović ugostiće Anu Nikolić i njenu majku Radu Vasić, no, međutim, one neće biti same.

U studio pored njih stižu i Đole VIP Kralj, Nenad Macanović Bebica i Jovana Tomić Matora, te se očekuje ozbiljan haos.

Teška bolest Rade Vasić

Inače, Rada Vasić ponovo se suočava s teškom bolešću – karcinom dojke, koji se vratio i proširio na pluća. Zbog naglog pogoršanja zdravlja hitno je napustila rijaliti "Elita 8".

Osim metastaza, ima i tromb u nozi, što joj dodatno otežava kretanje i svakodnevno funkcionisanje.

Otvoreno je priznala da više vremena provodi u krevetu nego na nogama, uz jake bolove i iscrpljenost. U ovim teškim trenucima najveću podršku joj pruža porodica, naročito ćerka Ivana koja je došla iz Nemačke.

