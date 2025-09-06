Slušaj vest

Reper i nekadašnji učesnik rijalitija, Aleksandar Lazić, poznatiji kao "Sale Thru", nedavno je izašao iz zatvora.

On je bio pravosnažno osuđen na četiri godine i jedan mesec zatvora zbog preprodaje droge.

Aleksandar se oglasio na Tiktoku nakon što je izašao iz rijalitija.

- Ljudi upravo sam izašao iz zatvora, tu je torbu ja se izvinjavam na ovakvoj najavi ali ne mogu znači da snimim tu nije sa mnom Ivana hvala što uzimate majice, lepe pare sam dobio hvala na ogromnoj podršci koju sam dobio, nisam to očekivao...i vidimo se.

"Imaću šta da jedem"

- Nemam pojma šta se događa, kažu mi ljudi da je izašao spot, dobri su komentari, prodao sam neke majice imaću šta da jedem tako da hvala... Hvala vam svima što me podržavate, nadam se da se vidimo sutra ko dođe ko ne dođe vidimo se neki drugi put. Ne znam šta drugo da kažem, tek sa izašao iz zatvora - rekao je on u objavama.

Podsetimo Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku da bude pravosnažno osuđen na četiri godine pošto je odbio kao neosnovanu žalbu njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu od 4. marta ove godine. Lazić je bio u stanju smanjene uračunljivosti kada je zatečen u stanu u Beogradu 7. oktobra 2020. godine. Naime, pronađeno je 817,78 grama kanabisa i 408,59 grama MDMA.