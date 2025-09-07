Slušaj vest

Aleksandra Prijović omiljena je komšinica u kraju na Bežanijskoj kosi, gde živi sa sinom i suprugom Filipom Živojinovićem. Uoči njenog izlaska iz porodilišta, posetili smo ovaj deo grada, u kojem se nalazi njen porodični dom, i porazgovarali sa komšijama.

Otkrili sve detalje

- Divna je Aleksandra, kao i Filip, ma cela porodica je na mestu. Mi smo tu blizu njih i, kad je sretnem, ali nije to baš tako često, ume da se javi. Nasmeši se i obavezno se fotografiše sa decom. Pročitali smo u medijima da se porodila i da je na svet donela devojčicu. To je veoma lepo i neka je sa srećom. Jedva čekamo da je vidimo kako po kraju vozi bebu u kolicima, što je radila i sa sinom - rekla nam je komšinica, koja je želela da ostane anonimna.

Divni trenuci u životu pevaice

1/5 Vidi galeriju Pevačica je najsrećnija žena na svetu Foto: ATA images, Instagram, Printscreen



I ostali sugrađani koje smo sreli imali su samo reči hvale za Aleksandru i Filipa, ističući da su i pored tolike slave, pristupačni ljudi i divni roditelji.

U porodični dom Živojinovića u petak je stigla Aleksandrina mama Borka, a došli su i Prijovićkini baka i deka. I Filipova mama Zorica svakodnevno dolazi kako bi sve bilo spremno za dolazak male Arije u porodični dom, gde je čeka brat Aleksandar.

Prava i glavna uloga

Podsetimo, pevačica se porodila prošle srede i sada uživa u najvažnijoj životnoj ulozi - odgoju svoje dece. Tokom trudnoće ona je bila vredna, često je bila u studiju, pa nema sumnje da će se za nekoliko meseci vratiti na muzičku scenu.

Porodica Živojinović je u sredu proslavila dolazak Arije na svet. Bili je tu i Lepa Brena, koja je zapevala, ali i uživala dok je samo za nju pevao Adil Maksutović svoju baladu "Ne mogu bez tebe ja".