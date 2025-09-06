Slušaj vest

Pevačica Goca Lazarević progovorila je o svojoj karijeri i životu i istakla da je sve sama postigla u životu i da je na tome zahvalna i veoma ponosna.

- Ja obožavam mlade ljude. Imam decu, mlade ljude, imam unuke, koji su već odrasli. Uvek sam mislila, osećala i verovala u mladost. Kada sam bila mlada ja sam radila i stvarala. Svako vreme nosi svoje breme i svi mislimo najbolje u tom momentu. Tako i treba, jer sada mi "penzioneri", jer ljudi kojima daska život znači nikada nisu u penziji jer oni vole do smrti da budu na tim daskama, a na mladim ljudima je da svet čine boljim, boljim i boljim - započela je Goca.

Kako kaže, njen uspeh se nije dogodio preko noći, već iza svega stoji radi i trud, kao i brojna odricanja.

1/6 Vidi galeriju Goca Lazarević na koncertu Saše Matića Foto: Kurir, Jakov Milošević

- Ja sam radila mnogo. Kada ljudi kažu pevanje, obično kažu: "Vidi našminkana, sređena, šta ona radi". E, ja sam nekoliko svojih prijateljica vodila sa sobom i kada su videle koliko se mučim, vozim cele noći, onda im je bilo jasno da pevanje nije težak posao - izjavila je Goca Lazarević.

Goca Lazarević je otkrila da je na početku karijere, iako je veliki deo posla obavljala sama, imala sreću da naiđe na podršku velikih ljudi. Oni su joj, kako kaže, dali vetar u leđa onda kada je najviše sumnjala u sebe i nisu joj dozvolili da odustane u trenucima kada je mislila da publici ne može pružiti dovoljno. Ipak, mnogo je onih i kojima je ona pomogla i otvorila im vrata u svetu muzike.

- Jeste, bivala sam na koncertima Ane Bekute kada je počinjala te koncerte, sada nema potrebe, to joj je postala rutina. Milošu Bojniću sam bila podrška, Đaniju... Ja sam Đanija maltene odvukla s Kosova u Švajcarsku i rekla: "Idi dete zaradi pare" - istakla je Goca.

"Ne treba niko da mi kaže hvala"

Ona je mnogo pomogla mlađem kolegi Radiši Trajkoviću Đaniju, koji joj se nikada nije zahvalio.

- Ne treba meni niko da kaže hvala. Ja sam srećna ako ljudi uspeju, jer ja jako volim i poštujem talente. Radujem se... Mene je toliko fascinirao glas Ane Bekute kada sam je čula i to je to, ona je to pokazala. Miloš Bojanić uvek napomene da sam bila jedina koja je stajala iza scene i rekla mu da će postati zvezda. .