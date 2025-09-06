Slušaj vest

Jedan od domaćina "Pinkovih Zvezda" biće Ognjen Amidžić, koji će imati posebnu ulogu između produkcije šoua, kandidata i žirija, a kako je produkcija saopštila voditeljka ovog muzičkog takmičenja biće i Bojana Lazić, koja važi za jednu od naših najatraktivnijih voditeljki.

- Presrećna sam i uzbuđena što ću biti voditeljka muzičkog talent takmičenja “Pinkove zvezde". Danas smo imali probu i moram da kažem da sve izgleda svetski. Sutra nas očekuje prvi snimajući dan i verujem da ćemo moj kolega Ognjen i ja da ispunimo sva očekivanja! Ostajem da vodim i "Vikend Specijal", a ovo će svakako biti najbolja TV sezona do sada - rekla je Bojana.

1/5 Vidi galeriju Bojana Lazić važi za jednu od najatraktivnijih voditeljki Foto: Printscreen

Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.

- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.

"Sin me posmatra kao neku jadnu samu ženu"

1/11 Vidi galeriju Muškarci Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić

Kako je objasnila još se nije pojavio partner “za ceo život” kog bi predstavila sinu.

- Kad smo se vraćali avionom iz Crne Gore, kaže on meni: “Jao, mama, što te gleda ovaj”. Pa dalje nastavlja sa pitanjima: “Mama, kako si ti tako lepa, a sama?” Onda ja njemu objašnjavam da sam ja odvojila ta dva sveta. Kada sam u dugoj vezi i imam partnera, ja te stvari ne spajam, jedino ako to ne bude do kraja života, pa ću ga predstaviti u svakom smislu svom detetu. On me posmatra kao neku jadnu samu ženu. Voleo bi da budem sa nekim i bio bi mi podrška, nema taj problem - rekla je Bojana nedavno za "Blic".

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: