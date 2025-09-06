OTKRIVENO KOJA ĆE PLAVA BOMBA VODITI PINKOVE ZVEZDE SA OGNJENOM AMIDŽIĆEM! Produkcija spremila veliko iznenađenje
Nova sezona muzičkog takmičenja Pinkove Zvezde uskoro počinje, a mnogo se šuškalo i o voditeljima ovog TV formata.
Jedan od domaćina "Pinkovih Zvezda" biće Ognjen Amidžić, koji će imati posebnu ulogu između produkcije šoua, kandidata i žirija, a kako je produkcija saopštila voditeljka ovog muzičkog takmičenja biće i Bojana Lazić, koja važi za jednu od naših najatraktivnijih voditeljki.
- Presrećna sam i uzbuđena što ću biti voditeljka muzičkog talent takmičenja “Pinkove zvezde". Danas smo imali probu i moram da kažem da sve izgleda svetski. Sutra nas očekuje prvi snimajući dan i verujem da ćemo moj kolega Ognjen i ja da ispunimo sva očekivanja! Ostajem da vodim i "Vikend Specijal", a ovo će svakako biti najbolja TV sezona do sada - rekla je Bojana.
Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.
- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.
- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.
"Sin me posmatra kao neku jadnu samu ženu"
Kako je objasnila još se nije pojavio partner “za ceo život” kog bi predstavila sinu.
- Kad smo se vraćali avionom iz Crne Gore, kaže on meni: “Jao, mama, što te gleda ovaj”. Pa dalje nastavlja sa pitanjima: “Mama, kako si ti tako lepa, a sama?” Onda ja njemu objašnjavam da sam ja odvojila ta dva sveta. Kada sam u dugoj vezi i imam partnera, ja te stvari ne spajam, jedino ako to ne bude do kraja života, pa ću ga predstaviti u svakom smislu svom detetu. On me posmatra kao neku jadnu samu ženu. Voleo bi da budem sa nekim i bio bi mi podrška, nema taj problem - rekla je Bojana nedavno za "Blic".
Kurir / Blic
