AU KAKO IZGLEDA TEODORA DŽEHVEROVIĆ! Pevačica izbacila grudi i nikome nije dobro: Pogledajte FOTKU
Teodora Džehverović, popularna pevačica mlađe generacije, uvek je inovativna kada je njen izgled u pitanju.
Poznato je da Teodorina majka učestvuje u kreiranju njenih stajlinga, a sada je jednim bombastičnim skrenula pažnju na sebe na Instagramu.
Naime, Teodora je obukla specifičan korset, dok je između grudi pokazala tetovažu koju ima.
Kosa joj je bila zalizana u visoki rep, a oko vrata čoker.
Raskid sa Rebecom
Inače, Teodora i Matic Rebec rešili su da stave tačku na svoj odnosi, o čemu je njoj blizak izvor i govorio.
- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - ispričao je bio izvor za "Informer":
- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.
Pogledajte dodatni snimak: