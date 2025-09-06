Slušaj vest

Teodora Džehverović, popularna pevačica mlađe generacije, uvek je inovativna kada je njen izgled u pitanju.

Poznato je da Teodorina majka učestvuje u kreiranju njenih stajlinga, a sada je jednim bombastičnim skrenula pažnju na sebe na Instagramu.

Naime, Teodora je obukla specifičan korset, dok je između grudi pokazala tetovažu koju ima.

Kosa joj je bila zalizana u visoki rep, a oko vrata čoker.

Teodora Džehverović pokazala obline Foto: Printscreen

Raskid sa Rebecom

Inače, Teodora i Matic Rebec rešili su da stave tačku na svoj odnosi, o čemu je njoj blizak izvor i govorio.

- Više nisu uspeli da se usklade. On je otišao daleko, ona je stalno na putu i, jednostavno nije bilo više vremena ni prostora da se ljubav održi. Sve je bilo okej dok je bio bliže, ali otkad je otišao u Kinu, sve je krenulo nizbrdo - ispričao je bio izvor za "Informer":

1/11 Vidi galeriju Pevačica Teodora Džehverović pojavila se večeras na promociji novog projekta kolege Devita Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Teodora je slaba na sportiste, ali baš sa njima joj najteže uspevaju veze. Pevačica je i privatan život joj je stalno u fokusu, a oni to ne vole. Ipak, čak ni to nije bio problem sa Maticem. Razdaljina, obaveze i retko viđanje su presudili.

