Karavan Youth Fest, koji je tokom leta okupljao mlade talente širom Srbije - došao je do završnice. Iako je atmosfera bila vesela i puna energije, finale u glavnom gradu obeležio je jedan posebno emotivan trenutak koji je dirnuo sve prisutne.

Grupa Youth Stars – koju čine Anđela Temeljković, Sara Simonović, Iva Grujin, Katarina Stojković, Matija Sekulić, Luka Najdanović i Anastasija Rilak– zajedno sa horom, izveli su pesmu „Malom anđelu”, posvećenu Milici Rakić, devojčici koja je 1999. godine tragično izgubila život tokom NATO bombardovanja.

Emotivni momenti

Dok su se na sceni nizali stihovi, publika je stajala u tišini, mnogi sa suzama u očima. Ovaj trenutak nije bio samo omaž jednom izgubljenom detinjstvu, već i snažna poruka mira i podsećanje da se tragedije iz prošlosti nikada ne smeju ponoviti.

Pesmom „Malom anđelu” podsetili su sve prisutne na bol kroz koji je prošao naš narod, ali i na snagu da se iz njega izrodi nada i želja da nove generacije rastu u slobodi i miru.

Youth Fest je time poslao jasnu poruku – da mladi umetnici ne samo da pevaju i slave život, već i da čuvaju sećanje na prošlost i upozoravaju da se strahote rata nikada više ne smeju dogoditi.

Veče je završeno uz veliki aplauz i emocije koje će svi koji su prisustvovali dugo nositi u srcu.

