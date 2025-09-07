Slušaj vest

Beograd je sinoć bio domaćin poslednjeg, trećeg dana Karavana Youth Fest na donjem Kalemegdanu - čime je spuštena zavesa na festival koji je ovog leta spojio mladost i iskustvo, nove nade i najveće regionalne zvezde. Na završnoj večeri nastupili su Sandra Afrika, Vuk Mob, In Vivo, Ša, DJ Šone, kao i nezaobilazni Youth Stars.

Publika je uživala u pravoj urbanoj eksploziji hitova, dok su mladi članovi Youth Stars — Matija Sekulić, Anastasija Rilak, Luka Najdanović, Anđela Temeljković i Sara Simonović — još jednom dokazali da su spremni da stoje rame uz rame sa najvećima. Njihovi nastupi tokom celog Karavana bili su prepoznati kao posebna nit koja je povezala svaku stanicu festivala.

Pored ovogodišnjih članova Youth Stars, posebnu pažnju je privukla Iva Grujin - čiji singl „Bezveze ispalo“ već odavno nije samo pesma, već pravi viralni hit koji mladi pevaju napamet. Njen nastup bio je moderan, scenski upečatljiv i uzbudljiv, a publika ju je dočekala kao veliku zvezdu.

Nakon Ive, publiku je dirnula Katarina Stojković, izvodeći numeru „Samo ovo leto”. Njena izvedba podsetila je da Youth Fest nije samo festival muzike, već i prostor gde se rađaju i rastu nova imena domaće scene.

Detalji o Youth Festu

Ovogodišnji Karavan svoju priču započeo je u Nišu, zatim je prošao kroz Sokobanju, Kraljevo, Pančevo i Smederevo - da bi u Beogradu doživeo veliko trodnevno finale. Publika širom Srbije imala je priliku da sluša i podrži nove glasove domaće scene. Njihovi nastupi pokazali su da je Karavan Youth Fest postao prava platforma za mlade talente.

Organizatori podsećaju da su prijave za nove članove Youth Stars u toku - a audicije će biti održane tokom jeseni u nekoliko gradova širom Srbije. Na taj način, nova generacija pevača dobiće priliku da zakorači na scenu i nastavi priču koja je ove godine ispisana pred desetinama hiljada ljudi.

Završen Youth fest Izvor: Live production

Karavan Youth Fest završen je u atmosferi punoj emocija i energije, a iza njega ostaje leto koje će mnogi pamtiti kao trenutak kada su nove zvezde zasijale najjače.

