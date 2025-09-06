Slušaj vest

Večeras se u Sava Centru održava prvi od dva zakazana koncerta kojim zvezda pop-folk muzike Ana Bekuta proslavlja svoj jubilej 40 godina bavljenja šou-biznisom.

Tim povod, baš na svoj rođendan Ana je rešila da svojim fanovima i publici pokloni novu pesmu.

Publika oduševljena

Ana Bekuta nova pesma Izvor: Privatna arhiva

Publika koja se okuplja u foajeu prestižne koncertne dvorane večeras ima zadovoljstvo da premijerno čuje baladu „Znaš me ti“.

-Želela sam da ovo bude posebno veče i da oni koji dođu da slušaju pesme koje najviše vole dobiju na moj rođendan poklon od mene, i da to bude nova pesma. Pesma me je i dovela ovde gde sam danas pa je najbolje da novom pesmom nastavim do sledećih jubileja-kaže Ana Bekuta i dodaje:

-Verujem da će ova emotivna balada pronaći put do publike i da će svi razumeti o čemu pevam.

Posebno je interesantno da pesmu „Znaš me ti“ potpisuje Aleksandar Radulović Futa sa kojim Ana sarađuje nakon 10 godina diskografske pauze. Emotivne stihove koje vam prenosimo u celini napisala je Nadica Mutavdžić. Ova pesma je ujedno i najava novog muzičkog projekta koji Ana priprema poslednjih nekoliko meseci.

Znaš me ti

Tu si ispod naših stvari

Kraj onih uspomena s mora

Ćutiš kad kafu prvu pijem

Ili suze lijem

Viriš ispod mojih novih bora...

Tu si nedeljom popodne

U starom ramu u mom stanu

U satu, tu kraj hrizanteme,

Kom je stalo vreme

Kada si me ostavio samu...

Znaš me ti

Živi div u meni

Kako stvari stoje

Plašim i heroje

Al' slabost mi ime nosi tvoje

Znaš me ti

Sve ću i kad neću

I, sve dok duše nam se ponovo ne spoje

U srcu mom srce nosim tvoje

Tu si nedeljom popodne

Lom mi praviš u ormanu

U laži da mi ništa nije

Kad slavi se i pije

U svakom te pomalo ima danu...

