Večeras se u Sava Centru održava prvi od dva zakazana koncerta kojim zvezda pop-folk muzike Ana Bekuta proslavlja svoj jubilej 40 godina bavljenja šou-biznisom.

Tim povod, baš na svoj rođendan Ana je rešila da svojim fanovima i publici pokloni novu pesmu.

Publika oduševljena

Publika koja se okuplja u foajeu prestižne koncertne dvorane večeras ima zadovoljstvo da premijerno čuje baladu „Znaš me ti“.

-Želela sam da ovo bude posebno veče i da oni koji dođu da slušaju pesme koje najviše vole dobiju na moj rođendan poklon od mene, i da to bude nova pesma. Pesma me je i dovela ovde gde sam danas pa je najbolje da novom pesmom nastavim do sledećih jubileja-kaže Ana Bekuta i dodaje:

-Verujem da će ova emotivna balada pronaći put do publike i da će svi razumeti o čemu pevam.

Posebno je interesantno da pesmu „Znaš me ti“ potpisuje Aleksandar Radulović Futa sa kojim Ana sarađuje nakon 10 godina diskografske pauze. Emotivne stihove koje vam prenosimo u celini napisala je Nadica Mutavdžić. Ova pesma je ujedno i najava novog muzičkog projekta koji Ana priprema poslednjih nekoliko meseci.

Znaš me ti
Tu si ispod naših stvari
Kraj onih uspomena s mora
Ćutiš kad kafu prvu pijem
Ili suze lijem
Viriš ispod mojih novih bora...

Tu si nedeljom popodne
U starom ramu u mom stanu
U satu, tu kraj hrizanteme,
Kom je stalo vreme
Kada si me ostavio samu...

Znaš me ti
Živi div u meni
Kako stvari stoje
Plašim i heroje
Al' slabost mi ime nosi tvoje

Znaš me ti
Sve ću i kad neću
I, sve dok duše nam se ponovo ne spoje
U srcu mom srce nosim tvoje

Tu si nedeljom popodne
Lom mi praviš u ormanu
U laži da mi ništa nije
Kad slavi se i pije
U svakom te pomalo ima danu...

 Pogledajte dodatni snimak:

Bosanac stigao u Odeon Izvor: Kurir