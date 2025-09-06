Slušaj vest

Ana Bekuta, jedna od najpoznatijih pevačica sa domaće scene, večeras održava svečani koncert povodom 40 godina karijere, a ujedno slavi i svoj 66 rođendan, te večeras ima razlog za duplo slavlje.

Ova muzička diva puni dvorane decenijama, a večerašnji spektakl u Sava Centru u Beogradu okupiće ne samo hiljade obožavalaca, već i brojna poznata lica sa estrade.

Pevačica Ana Bekuta imala je dugačku crno belu haljinu na sebi, a pred svoj koncert sumirala je utiske:

Ana presrećna pred koncert

"Dobro vi meni došli, jednom u životu se događa 40 godina rada. Ponosna sam na to, na trajanje i na ovaj koncert večeras, koji se dešava posle 6 godina, nije me bilo ovde od 2019. godine. Ja sam maštala i priželjkivala ovaj koncert i dešava se upravo na moj rođendan. Ovo je moja rođendanska želja bila oduvek. Ne mogu da verujem da sam tu, jer kada sam počinjala 1975. godine ništa nije ukazivalo da ću ovo dočekati, i da će se skupiti toliko pesama i publike. Ponosna sam na ovih 40 godina".

"U svojoj 26. godini života sam rešila da se bavim muzikom"

"Kao i u svakom poslu i ovaj ima svoje teške trenutke, ali i blistave, ti blistavi preklapaju teške. U svojoj 26. godini života sam rešila da se bavim muzikom, ali sam negde u glavi imala jednu liniju sa koje ne bih odstupila i sve vreme sam se trudila da idem tim putem, ostvarilo mi se sve. Presudne su bile pesme koje sam snimala, koje su mlade.

"Moja unuka Sonja mi je prva čestitala rođenda u ponoć

"Moja unuka Sonja mi je prva čestitala rođenda u ponoć. Godinu dana smo se spremali za ovaj koncert. Svi ovih 40 godina su se smenjivali žanrovi. "Ja nisam rođena da živim sama" - ta pesma mi je bila zvezda vodilja kroz karijeru, nisam od nje odstupala.

"Posle 10 godina Futa i ja ponovo sarađujemo"

"Njegov način na koji on stvara muziku se meni dopada, Kralj ponoći, Zlatiborske zore, šta dalje reći. Duško Kuliš i Željko Samardžić su moji specijalni gosti večeras.

