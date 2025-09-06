Slušaj vest

Ana Bekuta večeras održava spektakularni koncert povodom 40 godina karijere, a ujedno slavi i svoj 66 rođendan, te ima razlog za duplo slavlje.

Željko Samardžić biće gost na ovom velikom koncertu.

"Ana i ja ćemo zajedno otpevati pesmu "Slutim", to joj je za rođendan. Spremio sam i jedan buket cveća", otrkio je Željko pa progovorio o Zvezdama Granda:

- Svi imamo svoj ukus, najviše nam se dopadaju pevači koji su nama slični. Na primer ja volim pevače koji sve mogu da pevaju. Na primer ona Šejla, ona je fantastična. Nisam ja za to da budem žiri u Zvezdama Granda, to je više za ljude koji su šoumeni. Uvek bih izašao u susret mladim ljudima. Nisam ja spreman nekome da sudim.

Zorica i Kemiš pokazali zašto su najskladniji par

Istaknuti umetnici, Kemiš i Zorica, ponovo su pokazali zašto su najskladniji par estrade.

Oni su kao i uvek došli sa širokim osmehom, veoma raspoloženi i spremni da uživaju u pesmama Ane Bekute.

Pevačica se odlučila za crno-belu kombinaciju koja joj je pristajala savršeno, dok je Kemiš nosio odelo po poslednjoj modi.

I ostatak estrade stigao na koncert

Istaknuti ljudi iz sveta poznatih na koncertu Ane Bekute Foto: Kurir

Tu se našla i naša istaknuta umetnica, Snežana Đurišić, koja je odmah zauzela mesto u prvom redu spremna da uživa u hitovima.

Pored su sedeli supruga pokojnog Šabana Šaulića koja je izgledala izuzetno elegantno i istaknuti urednik Goran Jovanović.

