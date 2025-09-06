Slušaj vest

Legenda narodne muzike Zorica Brunclik večeras prisustvuje koncertu svoje koleginice Ane Bekute u beogradskom Sava Centru, gde proslavlja 40 godina karijere.

Zorica nije štedela reči na račun koleginice.

- Ona je svojim radom, pesmama, ponašanjem i bitisanjem na našoj estradi rekla sve. Mi se ređe viđamo, ali kada se vidimo, ne umemo da se rastanemo. Ona je umetnik par ekselans, ona zna koju njenu pesmu volim, na tu pesmu mi je toliko para uzela... Čim je budem videla pitaću je:"Voliš li ti neku moju pesmu?" Ako bude rekla da ne voli nijednu, u redu, a ako budem pevala, doći ću, čekaću da dobijem pare - rekla je Zorica, a potom otkrila da je reč o pesmi "Sve sam stekla sama".

U razgovoru s novinarima dotakla se i žiriranja u novim "Pinkovim zvezdama", koje uskoro kreću s emitovanjem na TV Pink.

- Mi smo bili na audiciji, 150 kandidata smo saslušali. Nadam se da se nismo ogešili ni o koga. Mnogo su bili slatki kandidati - rekla je Zorica, koja nepogrešivo zna da proceni talenat.

- Tu se u prve dve rečenice sve čuje... Nije bilo teško.

Uzbuđena je pred sutrašnje snimanje u studiju.

- Radoznala sam, kažu da će scenografija biti drugačije od svih koje smo do sada imali prilike da vidimo, s obzirom na mogućnosti Pinka. Ne znam kako ću se ja uklopiti u to, jer kada sam videla studio jutarnjeg programa... Ta tehnologija je toliko napravila i toliko daleko ide. Ne mogu da pretpostavim šta me očekuje, ali najbitnije nam je da se ne ogrešimo o kandidate - rekla je Zorica.

