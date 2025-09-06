PUBLIKA OBOŽAVA ANU BEKUTU! Pevačica započela koncert pesmom "Treba vremena", a onda se dogodilo nešto prelepo
Ana Bekuta suvereno je pokazala da je u samom vrhu muzike u Sava Centru, gde večeras održava solistički koncert povodom četrdeset godina blistave karijere. Tom prilikom muzička diva priredila je bogat repertoar, a pesmom o majci otvorila je ovaj spektakl. U dupke punoj Velikoj sali Sava Centra uživale su pevačicine kolege, prijatelji, a najviše poštovaoci njenog lika i dela.
Upravo je jedna dama iz publike dobacila:
— Ana, srećan rođendan! — čulo se iz publike.
Usledili su hitovi
Pevačica je sa svojim timom saradnika od početka do kraja osmislila kako da publici priredi ugođaj za pamćenje, pa je, kada se podigla zavesa, spektakl počeo u pravom smislu te reči. “Uspomene” su neprolazni hit koji je bio dovoljan da podigne celu salu na noge. Od prvog takta, pevačica nije skidala osmeh s lica, a blistala je u haljini koja je specijalno za nju dizajnirana.
Ana zna za red, pa se u jednom trenutku obratila prisutnima:
— Dobro veče, dobri moji ljudi iz Beograda, Srbije, Bosne i Hercegovine, iz mog Priboja, Pribojske banje… Iz svakog ugla naše planete došli ste mi da vas vidim i zagrlim pesmom. Već 40 godina zahvaljujem Gospodu Bogu na vama i našoj ljubavi, i već 40 godina sam najsrećnija žena na svetu jer imam vas. Bilo je mnogo sreće, tuge, mnogo loših i divnih dana. Menjao se naš svet, promenile se ulice i trgovi, odrasla su i deca, ali i deca naše dece. Iza svega stojite vi preda mnom, i ja pred vama — konstantno i bez promene. U 40 godina se može srušiti sve osim ljubavi. Ništa veće i veličanstvenije od života nisam mogla tražiti. Hvala što nikad niste otišli od mene. Hvala vam — rekla je ponosno muzička zvezda.
Poznato je da je centralno mesto ispred nje u prvom redu na pevačicinim dosadašnjim koncertima bilo rezervisano za njenog partnera Milutina Mrkonjića. Večeras je u toj stolici, u znak poštovanja, sedeo naslednik Ivice Dačića — Luka. Mladi političar je pravi džentlmen, pa je pevačici doneo prelep buket cveća.
Među javnim i istaknutim ličnostima, kako sa estrade, tako i iz sveta politike i medija, mogli su se videti i supruga Aleksandra Vučića — Tamara, Snežana Đurišić sa partnerom, istaknutim lekarom Vanjom Miloševićem, Gordana Šaulić — supruga Šabana Šaulića, kao i njena ćerka Ilda sa naslednicom, Goranom Jovanovićem. Čedomir Jovanović je došao sa svojim prijateljem Aleksandrom. U loži su uživali Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš.
Ovo nije jedino muzičko veče. I sutra, u nedelju, Ana će upriličiti još jedno muzičko veče koje je režirao glumac Milorad Miki Damjanović, a pevačicu je, kao i prethodnih godina, pratio orkestar Miloša Rosića.
Pogledajte dodatni snimak: