Slušaj vest

Ana Bekuta suvereno je pokazala da je u samom vrhu muzike u Sava Centru, gde večeras održava solistički koncert povodom četrdeset godina blistave karijere. Tom prilikom muzička diva priredila je bogat repertoar, a pesmom o majci otvorila je ovaj spektakl. U dupke punoj Velikoj sali Sava Centra uživale su pevačicine kolege, prijatelji, a najviše poštovaoci njenog lika i dela.

Upravo je jedna dama iz publike dobacila:

— Ana, srećan rođendan! — čulo se iz publike.

1/6 Vidi galeriju Koncert Ane Bekute Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Usledili su hitovi

Pevačica je sa svojim timom saradnika od početka do kraja osmislila kako da publici priredi ugođaj za pamćenje, pa je, kada se podigla zavesa, spektakl počeo u pravom smislu te reči. “Uspomene” su neprolazni hit koji je bio dovoljan da podigne celu salu na noge. Od prvog takta, pevačica nije skidala osmeh s lica, a blistala je u haljini koja je specijalno za nju dizajnirana.

Ana zna za red, pa se u jednom trenutku obratila prisutnima:

— Dobro veče, dobri moji ljudi iz Beograda, Srbije, Bosne i Hercegovine, iz mog Priboja, Pribojske banje… Iz svakog ugla naše planete došli ste mi da vas vidim i zagrlim pesmom. Već 40 godina zahvaljujem Gospodu Bogu na vama i našoj ljubavi, i već 40 godina sam najsrećnija žena na svetu jer imam vas. Bilo je mnogo sreće, tuge, mnogo loših i divnih dana. Menjao se naš svet, promenile se ulice i trgovi, odrasla su i deca, ali i deca naše dece. Iza svega stojite vi preda mnom, i ja pred vama — konstantno i bez promene. U 40 godina se može srušiti sve osim ljubavi. Ništa veće i veličanstvenije od života nisam mogla tražiti. Hvala što nikad niste otišli od mene. Hvala vam — rekla je ponosno muzička zvezda.

Ana Bekuta izjava pred koncert Izvor: Kurir

Poznato je da je centralno mesto ispred nje u prvom redu na pevačicinim dosadašnjim koncertima bilo rezervisano za njenog partnera Milutina Mrkonjića. Večeras je u toj stolici, u znak poštovanja, sedeo naslednik Ivice Dačića — Luka. Mladi političar je pravi džentlmen, pa je pevačici doneo prelep buket cveća.

Među javnim i istaknutim ličnostima, kako sa estrade, tako i iz sveta politike i medija, mogli su se videti i supruga Aleksandra Vučića — Tamara, Snežana Đurišić sa partnerom, istaknutim lekarom Vanjom Miloševićem, Gordana Šaulić — supruga Šabana Šaulića, kao i njena ćerka Ilda sa naslednicom, Goranom Jovanovićem. Čedomir Jovanović je došao sa svojim prijateljem Aleksandrom. U loži su uživali Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš.

Ovo nije jedino muzičko veče. I sutra, u nedelju, Ana će upriličiti još jedno muzičko veče koje je režirao glumac Milorad Miki Damjanović, a pevačicu je, kao i prethodnih godina, pratio orkestar Miloša Rosića.

Pogledajte dodatni snimak: