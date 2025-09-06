Slušaj vest

Koncert Ane Bekute, održan pred brojnom i razdraganom publikom, još jednom je potvrdio zašto se njeno ime s pravom nalazi u vrhu domaće muzičke scene.

Iako se termin koncerta poklopio sa značajnim sportskim događajem — košarkaškom utakmicom Srbija–Finska — ni to nije sprečilo mnoge da se pojave i uživaju u večeri ispunjenoj emocijama, muzikom i pravom narodnom atmosferom.

Fan Ane Bekute gleda košarkašku utakmicu Foto: Kurir

Muškarci gledaju košarku

Zanimljivo je, međutim, kako su se pojedini pripadnici jačeg pola dosetili da spoje dve strasti: ljubav prema muzici i odanost sportu. Naime, dok su dame neumorno pevale i uživale u Bekutinim evergrinima, gospoda su – diskretno, ali efikasno – pratila tok utakmice na svojim mobilnim telefonima. Tako su u isto vreme bodrili "orlove", ali i pevali nezaboravne pesme koje su obeležile Aninu karijeru.

Ljudi na koncertu Ane Bekute gledaju kosarku Izvor: Kurir

Jedan gospodin, kojeg smo zabeležili u kadru na najbolji način ilustruje ovaj neobični spoj. Snimak i fotografija tog trenutka svedoče o tome da ljubav prema muzici i sportu može ići ruku pod ruku kada se ima dovoljno entuzijazma i malo dovitljivosti.

Pogledajte dodatni snimak: