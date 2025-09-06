Slušaj vest

Saša Matić organizovaće 11. septembra gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Tare.

Kako prenose domaći mediji Saša i njegova supruga zakupili su trenutno najekskluzivniju salu u prestonici smeštenu na Novom Beogradu.

Saša Matić i njegova supruga Anđelija pozvali su ni manje ni više 700 gostiju, a šuška se će za ovo slavlje pevač iskeširati nekoliko stotina hiljada evra.

- Pažljivo su birali meni, dekoraciju, kao i bend koji će zabavljati goste, ništa nisu prepustili slučaju jer je Saletu i njegovoj ženi sreća njihovih naslednica najvažnija - kaže izvor i dodaje:

- Na spisku zvanica nalazi se gotovo cela estrada, ali i istaknuti ljudi iz sveta sporta, biznisa i politike. Očekuje se da će se mikrofona latiti Saletove brojne kolege, ali i sam domaćin - ističe izvor.

1/9 Vidi galeriju Saša Matić objavio četiri nove moćne balade Foto: Promo:Mina Dishlenkoviich/Dušan Petrović

"Porodica je nešto najsvetije za mene"

- Porodica je nešto najsvetije za mene i oduvek sam bio mišljenja da se svaki odnos mora negovati da bi bio uspešan. Vreme sa suprugom je vreme kad odlazimo u neki naš svet pun pažnje, razumevanja i ljubavi. Još se trudim da je osvojim kao kad je sve počelo, a ona tako lako uspeva da se svaki dan ponovo zaljubim u nju kao da je prvi put. I tako, trajemo godinama i čvrsto verujem da će tako biti zauvek - kazao je Matić jednom prilikom.

O lepim ćerkama

Pevač sa suprugom Anđelijom ima dve naslednice Aleksandru i Taru, a o njihovom odrastanju je svojevremeno ovako pričao.

- Nisu one mene nešto kopirale, imale su svoje detinjstvo, ja svoje. Odrasle su u velikom gradu, po nekim drugim pravilima. Danas se mnogo brže živi, tehnika je napredovala, društvene mreže... One su nam mnogo pomogle, ali i mnogo oduzele. Ko hoće da zna, zna šta sam ručao, večerao... To je jedno od nepisanih pravila. Ja sam dosta imao usporenije detinjstvo i život. Pre dvadeset, trideset godina, i mi deca smo živeli sporije. Danas deca žive tako da moj prijatelj se žalio meni da ima dete od deset godina, a nema vremena da odgleda film do kraja, vodio je dete kod psihologa. To je, prosto, takvo vreme danas.

- Mislim da sam, što se tiče tih strahova, završio. Kad je bilo najgore, ja obično nisam bio tu. Nije bilo nekih teških situacija, supruga se nosila sa tim, dobro to hendluje i dan danas. Koliko sam provodio vremena sa svojom decom, mogli su i u popravnom domu da završe. Bilo bi mi možda žao da su one drugačije, ali hvala Bogu, nemamo za čim žaliti - zaključio je pevač u emisiji „Premijera Vikend Specijal".

Pogledajte dodatni snimak: