Slušaj vest

Sanja Vučić pevala je večeras u Pančevu kada se desio strašan incident.

Na početku ništa nije slutilo na dramu, pevačica je nizala hitove, a publika je iz sveg glasa pevala i igrala.

Prekid struje, pa požar 

U jednom momentu nestala je struja na bini, a pevačicu to nije omelo, te je nastavila da peva.

Požar na nastupu Sanje Vučić Foto: Kurir, Printscreen Instagram

Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmehom zabavljala.

I dok niko nije slutio da će se desiti bilo šta loše u jednom momentu je krenuo požar koji se vrlo brzo širio.

Sanja Vucic Izvor: Kurir

Problem je nastao u reflektoru koji se zapalio i počeo da gori, grupa ljudi je panično krenula da gasi vatru, a odmah su došli vatrogasci koji su sprečili tragediju i samim tim pevačicin život, kao i živote svih okupljenih ljudi.

Vatrogasci Izvor: Kurir

Ne propustiteStarsSANJU VUČIĆ VATROGASCI SPASAVALI IZ STANA! Kruševljani i danas pamte pevačicinu dramu: Komšije iz Kruševca sve ispričale
Sanja Vučić.jpg
StarsSREDILA STAN, A OGROMNU PROSTORIJU ODVBOJILA SAMO ZA KRPICE! Ovako izgleda garderober Sanje Vučić (FOTO)
Sanja Vučić pokazala garderober
StarsSANJA VUČIĆ SE LJUBI SA SVOJIM DEČKOM NA TEZGI KOD EDITE! Pevačica napravila haos u Crnoj Gori, a koleginica u emotivnom zanosu
edita sanja.jpg
Stars"Sanja i Sofra, vi ste dijamanti srpske muzičke scene": Publika oduševljena spojem naše pevačice i harmonikaša (VIDEO)
Sanja i Sofra opet oduševili publiku

 Pogledajte dodatni snimak:

Sanja Vučić prošetala dečka na nastupu kod Edite Izvor: Kurir