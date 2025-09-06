Zapalila se bina tokom nastupa Sanje Vučić
GORELA BINA NA KOJOJ JE PEVALA SANJA VUČIĆ! Vatrogasci spasili pevačicin život, grupa ljudi panično gasila delove scenografije (VIDEO)
Sanja Vučić pevala je večeras u Pančevu kada se desio strašan incident.
Na početku ništa nije slutilo na dramu, pevačica je nizala hitove, a publika je iz sveg glasa pevala i igrala.
Prekid struje, pa požar
U jednom momentu nestala je struja na bini, a pevačicu to nije omelo, te je nastavila da peva.
Požar na nastupu Sanje Vučić Foto: Kurir, Printscreen Instagram
Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmehom zabavljala.
I dok niko nije slutio da će se desiti bilo šta loše u jednom momentu je krenuo požar koji se vrlo brzo širio.
Problem je nastao u reflektoru koji se zapalio i počeo da gori, grupa ljudi je panično krenula da gasi vatru, a odmah su došli vatrogasci koji su sprečili tragediju i samim tim pevačicin život, kao i živote svih okupljenih ljudi.
