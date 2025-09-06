Slušaj vest

Sanja Vučić pevala je večeras u Pančevu kada se desio strašan incident.

Na početku ništa nije slutilo na dramu, pevačica je nizala hitove, a publika je iz sveg glasa pevala i igrala.

Prekid struje, pa požar

U jednom momentu nestala je struja na bini, a pevačicu to nije omelo, te je nastavila da peva.

1/5 Vidi galeriju Požar na nastupu Sanje Vučić Foto: Kurir, Printscreen Instagram

Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmehom zabavljala.

I dok niko nije slutio da će se desiti bilo šta loše u jednom momentu je krenuo požar koji se vrlo brzo širio.

Sanja Vucic Izvor: Kurir

Problem je nastao u reflektoru koji se zapalio i počeo da gori, grupa ljudi je panično krenula da gasi vatru, a odmah su došli vatrogasci koji su sprečili tragediju i samim tim pevačicin život, kao i živote svih okupljenih ljudi.

Vatrogasci Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: