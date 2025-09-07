Slušaj vest

Daria Stanojević kratko je bila na estradnoj sceni ali dovoljno da je se svi sećamo. Osim nekoliko hitova koje je snimila tokom karijere, pevačica je poznata i po tome da je verenika ostavila pred svadbu, a i po učešću u rijalitiju Farma i njenog izlaska iz rijalitija kada ju je sačekao dečko sa poklonom na 4 točka.

Daria se u jednom momentu povukla, našla svoju srodnu dušu i sa njim osnovala slobodno se može reći, veliku porodicu.

Oni imaju troje dece, a Daria je sada objavila fotku s letovanja koja je sve oduševila. Ponosni tata i mama pozirali su sa svojim naslednicama na moru u plićaku, a a prizor srećne porodice oduševio je sve.

Podsetimo, pevačica se ubrzo nakon raskida veridbe povukla sa javne scene, udala se na Paliću za svog izabranika Spasoja Vujovića i sada ima troje dece.

Veridbu raskinula pred svadbu

Pevačicu Dariju Stanojević, sada Vujović, nakon izlaska sa "Farme", tadašnji dečko je iznenadio vereničkim prstenom i luksuznim automobilom.

Daria je tada pristala da se uda za tadašnjem dečka Sašu Đuričića, ali nekoliko meseci kasnije odlučila je da raskine veridbu i otkaže svadbu jer se ona i tadašnji verenik, kako je sama istakla, nisu slagali u mnogim stvarima.

– Ideja o raskidu dugo je bila u mojoj glavi jer takve odluke ne donosim ishitreno. Prelomila sam kada sam shvatila da se stvari ne mogu promeniti. Želim da naglasim da vezu sa Sašom nisam okončala zbog nekog novog, niti nekog starog dečka, kako se spekulisalo, već isključivo zbog razlika u karakteru. To je jedini razlog – ispričala je tada Daria za domaće medije.