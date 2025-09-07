Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović tema broj 1 su poslednjih nekoliko dana. Sve zanima šta se dešava u odnosu ovog, do nedavno vrlo složnog bračnog para.

Kristijan je izneo svoju stranu priče, Kristina takođe, a dok Golubović izlazi i provodi se, a onda se Kristini javno obraća s rečenicom da želi s njom i treće dete, čini se da ona ne mari mnogo za to.

Dok je on bio u rijalitiju Spalevićeva je vodila računa o deci i kući i vredno radila svoj posao, a vodila je računa i o kilogramima. Kada ga je dočekala nakon završetka rijalitija svi su mogli da primete da je Kristina radila na sebi, međutim novom fotkom je pokazala da je ona tada bila tek na sredini procesa mršavljenja. Novom fotografijom pokazala je da je izgubila 30 kilograma, a kratka suknja na njoj istakla je sve njene obline.

Kristina je nedavno otkrila da je smršala čak 30 kilograma. Imala je 100 kilograma, a sad ima 71 kilu.

"Uvao, kakva si mačka", "Sve si lepša i lepša" - bili su samo neki od komentara.

Oboje se razboleli nakon razlaza

Kristina se nedavno oglasila na svom Instagramu i pokazala da se zbog stresa kroz koji prolazi suočila i sa zdravstvenim problemom. Snimkom svog lica i jednom rečenicom odgovorila je na prozivke.

- Osuđena sam da idem po emisijama kao neka karakondžula. Više sa ovim herpesima... To mi je izašao herpes na usnama od foliranja za Elitu- rekla je Kristina uz malo ironije

Nakon burnog raskida sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović takođe je prolazio kroz jedan od najtežih perioda u svom životu. Žestoki momak se oseća loše zdravstveno, što je otkrio u izjavi za Kurir.

- Nisam dobro zdravstveno. Imam pritisak od cele situacije, a danas sam blago povredio levo koleno na treningu. Za 10 dana sam izgubio 8 kilograma. Za to je zaslužan i veliki stres koji sam imao u prethodnom periodu. Sva ta nagađanja i lupetanja... Jako sam se dao treningu. Želim da pariram mladom čoveku.