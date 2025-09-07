Slušaj vest

Kristina Spalević sinoć se uključila u lajv na Tiktoku, a dok je ona komuncirala sa svojim pratiocima usred lajva stigla je poruka njenog sada već bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Kristina je pričala kako nema auto i da ne može sa decom previše da se kreće iz tog razloga, a onda je Kristijanova poruka šokirala sve. On je izjavio da joj je kupio njenom ocu čak dva automobila.

- Jedan si kupio za radnju. - odgovorila je, a onda ju je Golubović sve vreme zvao. Gledaoci su joj rekli kako je Golubović krenuo prema njoj, a Kristina se nije uzrujala, već je rekla.

- Neka dođe.

Inače, sve vreme lajva, Kristijan je zvao Kristinu.

- Krisitijan je uporan. Verovatnbo da preti, ne preti, ali je uporan. Opet zove. Kristijanu da se javim, da se raspravljam sedam sati.

Kristina je u lajvu otkrila i da je okajala grehe zbog toga što je u odnos s njim ušla dok je on bio u braku.

- Ostavio si najbolju ženu (prim.aut Ivanu Veljković) zbog najgore i ta najgora ti rodila dvoje dece. Ja sam ovo uradila iz najbolje namere prema deci. Ljudi su se primili da se meni nešto vratilo, karma je kučka, ja sam svoj greh okajala u crkvi, ne može niko da ga čuva brak osim dvoje ljudi koji su u braku.

- Da je mene Kristijan prevario, ja nemam problem sa tim - rekla je Kristina i onda odgvorila na komentar žene da nije verovala u to da se Golubović promenio, pošto je gledala njihove svađe u "Zadruzi".

- Isprao mi je mozak. Od kako sam sa Kristijanom nisam pevala, ja sam imala herca da odem, teško je sa dvoje dece, oni aktivni hvala Bogu. Morala je psiha da se slomi da bih ojačala, bila sam besna na sebe, al svima sam prastala osim sebe, volite čoveka najviše na svetu i napravite ovaj korak...Nije sve u ljubavi, ako nema poštovanja, džaba, bilo je mnogo strasti među nama...

- Što se tiče dece, zbog njih sam i otišla. Oni imaju oca, živ je i zdrav, može da ih uzme kad god, ali ne uzima ih često.