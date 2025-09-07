Slušaj vest

U rijalitiju obično nastaju neke nove ljubavne romanse, ali se dešavaju i krahovi velikih ljubavi. Tu drugu situaciju iskusila je Ana Nikolić koja je sa svojim dečkom Stefanom Kordom zajedno ušla u Elitu 8, a izašli su odvojeno.

Ne zbog plasmana već zbog jezivih pretnji i skandala, prevara, maltretiranja, koji su se dešavali u odnosu ovog para. Međutim, da ljubav ne zna za granice pokazuje i ovaj slučaj, pa je nakon što mu je sve oprostila, Ana je svog dečka uselila u svoju kuću.

On nije takav, bio je u lošem društvu

Ovo nikome nije bila jasno pa ju je i gledateljka emisije "Narod pita" pitala o čemu se radi i da li je svesna kome je oproistila, a Ana je imala svoje obrazloženje.

- Čovek ti je pretio šišanjem, bacao ti stvari. Da li znaš šta je ljubav? - pitala je gledateljka.

1/7 Vidi galeriju Stefan Korda Foto: Printscreen YouTube

- On stvarno napolju nije takav, ja sam to i unutra govorila da je to skroz drugačija osoba. Mi sad kad živimo zajedno to je osoba koju sam upoznala i to je taj Stefan Korda, a ne iz rijalitija. On je imao puno pritiska od ostalih takmičara, pogrešno su ga savetovali šta da radi. To je njegovo loše društvo, znali su na šta će da padne. On mene nije slušao, a sad kad vidi sve i kad sklopi utiske - govorila je Ana.

- Mislim da je on manipulator. Kako na tebe niko nije uticao? Ne može jer nemaš to u sebi. Ana finansije su bitne za život u dvoje - dodala je gledateljka.

- Naravno, bez toga ne može da se živi. On je živeo u stanu tri nedelje, a onda sam ja rekla da neću sa njim da se viđam po gradu jer ja nisam da ne kažem šta. Ja imam svoju kuću, svoju majku i ne mogu da je zaspostavim da bih izašla sa njim. Zato sam mu rekla da se spakuje - pričala je Ana.

Udaje se za Kordu

Stefan Korda najavio je venčanje sa Anom Nikolić.

- Imao sam zabranu prilaska mesec dana. U tom periodu sam promenio svoj broj telefona, a kada se mera zabrane završila, ja sam je pozvao i kontaktirao je. Rekao sam joj da mi je veoma žao jer sam se loše poneo, a onda smo intenzivno počeli da se čujemo svaki dan, nakon toga smo se videli nekoliko puta - otkrio je Korda.

- Otišao sam kod njih, pokucao na vrata i porazgovarao sa celom njenom porodicom. Radi, njenoj mami nije bilo lako da mi oprosti, ali je to ipak učinila. Briga me ko šta ima da kaže. Što se mene tiče, sad je sve kako treba. Ja sam se uselio u Aninu porodičnu kuću, tu smo sad. Ja ću dati sve od sebe da se u potpunosti promenim i da pokažem da sam sad bolji nego ikad - ispričao je Korda i dodao da planira da se ženi iduće godine.

- Sledeće godine, daj Bože. Moja porodica nije ni znala za pomirenje, sad premijerno čuju sve - zaključio je Korda.