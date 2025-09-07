Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović je jedna od pevačica na našoj sceni koja je uvek tu za mlađe kolege. Ivana Selakov nedavno je govorila o svojim počecima pa osim što je pričala kako je to biti prateći vokal, govorila je i o tome koliko joj je Ceca pomogla kada je htela da objavi prvi album.

Pozvala Sašu Popovića i rešila problem

- Mnogo puta sam pričala da sam pevala prateće vokale, pa sam tako i Ceci pevala prateće vokale na prvom Ušću, a kasnije i na mnogobrojnim koncertima. U tom periodu sam odlučila da snimim prvi album što je za mene bio veoma veliki i skup korak u to vreme. Skupila sam pesme, ali bio mi je potreban taj glavni okidač, izdavač u stvari. Ceca je napravila taj prvi i ključni korak. Beskrajno sam joj zahvalna na tome i uvek to pomenem. Ispala je pravi laf, nije to morala. Jedan njen poziv promenio mi je život - ispričala je Ivana.

- Iako smo bile samo saradnice, Ceca je odigrala ključnu ulogu u mojoj karijeri. Ona je najveća zvezda, a opet i žena iz naroda koja hoće svima da pomogne. Pesme za prvi album sam skupila pomoću štapa i kanapa, ali je najveća stavka bila objaviti album. Skupila sam hrabrost da je pitam za savet, da mi kaže da li sam joj više za „Siti rekords" ili za „Grand"? Pitala me je: „Je l' si ti to dogovorila?" Odgovorila sam da nisam, a ona meni: „Čekaj, bre, sada ću ja da vidim, zovem te za pet minuta." I stvarno me je pozvala i rekla: „Zvala sam Sašu Popovića. U ponedeljak imaš sastanak, ponesi pesme." Nisam mogla da verujem -istakla je Selakov.

Ceca i ona nisu bile drugarice

Nakon sastanka sa Sašom Popovićem i objavljivanja novih pesama Ivana i Ceca su nastavile poslovnu saradnju koja traje do danas.

- Ceca i ja se u to vreme nismo družile, bila sam njen prateći vokal. Ona je oduvek bila drugačija od ostalih, opuštena je, normalna... Od nje sam mnogo toga naučila u poslu. Gledala sam je kako se ponaša na bini, sa publikom, slušala šta priča u intervjuima - rekla je pevačica svojevremeno.