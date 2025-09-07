Slušaj vest

Ni dan- danas se ne zna da li je treća sestra Rodić Nataša želela medijsku pažnju, ali ju je htela to ili ne, dobila. Nakon što su se njene dve sestre Bogdana i Bojana udale za Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana, popularnost treće sestre je sama došla.

Mediji ali i javnost vole da isprate svaki korak jedne od tri sestre Rodić, a sada su njene nove fotografije s odmora podigle veliku prašinu. Nataša je na odmoru, a njene slike u bikiniju pa zatim u uskoj haljini privukle su pažnju.

Za plažu je odabrala crni mini bikini u kojem je otkrila svoju figuru.

Takođe, može se videti da je njena kosa izuzetno duga, pa tako doseže do zadnjice.

Za noćni provod, izabrala je mini crvenu haljinu koja je istakla njen dekolte.

Razradila biznis s burgerima

Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, Nataša Rodić nedavno je započela biznis i otvorila svoj restoran burgera, a mediji su je uslikali na svom radnom mestu na Kalemegdanu.

Nataša Rodić je zajedno sa svojim radnicima prodavala burgere, a ispred njenog štanda je bio veliki red.

Ono što je očigledno privuklo i veliki broj ljudi je akcija koju su dali, a na kojoj piše: "Burger i sok" 1290 dinara.