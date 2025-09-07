Slušaj vest

Jelena Karleuša i Duško Tošić danas imaju razloga za slavlje. I ako su bivi fudbaler i muzička diva stavili tačku na njihov brak, ćerke Atina i Nika su nešto što će ih zauvek povezivati.

Baš njih dve su danas povod za sreću Duška i Jelena. Nika puni 16 godina dok je Atina na korak do punoletstva pa danas proslavlja svoj 17. rođendan.

Pevačica je objavila fotografiju na kojoj poziraju njih dve sa buketima cveća. Obratila im se emotivnim rečima:

- Na današnji dan rodila sam dve devojčice…. Mamine lepotice, mamin ponos i pametnice… sve moje.

Foto: Printscrean

Nika i Atina su bile lepo obučene a u rukama su držale ogromne bukete cveća. Bile su nasmejane i raspoložene a preponosna mama je sa svima podelila ovaj trenutak.

Ispod fotografije su se ređali komentari i čestitke te su Jeleninim naslednicama svi poželeli najlepše.

Čovek kome sam rodila dvoje dece se priključio linčovanju mene

Jelena Karleuša se oglasila na društvenoj mreži Iks gde je okrila da je više nije u kontaktu sa košarkašem Nikolim Jovanovićem, s kojim je bila u vezi. Objasnila je da ju je mladi košarkaš izdao i okrenuo joj leđa, kao što su mnoge njene kolege to uradile.

U jednoj rečenici pomenula je i bivšeg muža Duška Tošića.

- Od saradnika koje sam proslavila, mnogih prijatelja koje sam godinama i decenijama izdržavala, oblačila, lečila i dala hleb u ruke, reklamirala frizerske salone, brendove, od pevača koje sam kao lav branila i pomagala da uspeju... Ej! Ljudi su p**ke. Pa čovek kome sam dvoje dece rodila se linču i uvredama pridružio, šta od drugih očekivati - napisala je Jelena Kalreuša.