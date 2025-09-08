Slušaj vest

Darko Lazić, otkako se prošle godine oženio suprugom Kaćom Lazić potpuno je promenio život. Poroke je ostavio iza sebe, te s toga više nema ni skandala, kao ni problematičnog ponašanja zbog kojeg je upadao u neprilike.

On je za Scandal govorio iskreno o svojoj borbi, ali i otkrio šta misli o onima koji su ga prozivali zbog poroka.

"Prozivali su me da sam najgori"

- Mislim da ih ubija sad što svi znaju da ja to više ne konzumiram i da, kad me vide, dobiju poplašenje, da se pogube. Oni samo pričaju, a ja ćutim i smejem se, nemam šta da im kažem. Oni su mene prozivali da sam najgori... Ja bih iskreno svakom poželeo ovo što sam ja sada i svakom želim to - počeo je Darko za Scandal, pa nastavio:

- Ako ne možeš da se rešiš narkotika, a sumnjam da bilo ko može sam, ja sam se lečio ovde tri meseca. Moj doktor mi je dosta pomogao u životu. Mnogo ranije sam hteo da odem, ali nisam bio psihički spreman, nisam smeo da se usudim. Kada sam prelomio u svojoj glavi da hoću, tad sam ga samo nazvao i rekao da dolazim. Evo, hvala Bogu, već 11 meseci ni kap alkohola - rekao je Darko za Scandal.

On je istakao da je sebi napravio rutinu.

Rutina

- Podmlađujem se. Koliko može da bude zdrav moj život kada noću radim, a danju spavam... Ali radnim danima, kada ne radim, napravio sam sebi rutinu. Svakom bih savetovao - nije sramota otići i spasiti svoj život, svoje okruženje i porodicu. Sramota je raditi to što radiš. Ja polazim od sebe, sramota je biti takav, nije sramota izlečiti se - iskreno je rekao pevač i dodao da su ga mnoge kolege zvale da im preporuči doktora.

Darko Lazić je otac troje dece Foto: ATA images

- Neću pominjati imena, svi ih znate, ali mnogo poziva sam dobio da pitaju gde, kako, šta, da preporučim i pitaju za broj. Drago mi je što sam povukao mnogo ljudi sa sobom da se spasu. Mnoge sam preporučio i dosta njih se "skinulo" sa alkohola, narkotika... - završio je Lazić za Scandal.

Kurir.rs