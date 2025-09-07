Slušaj vest

Folk pevačicaAleksandra Mladenović uhvaćena je sa bivšim dečkom Darkom Dobričaninom u noćnom provodu. Iako je tvrdila da je ljubav sa Darkom prošlost, Aleksandra je ponovo juhvaćena u njegovom društvu – i to u noćnom provodu!

Njih dvoje su zajedno izašli na nastup Slađe Alegro, sedeli su jedno pored drugog, a prisutni svedoče da su delovali "više nego prijateljski".

Dobro raspoloženi

Da li je u pitanju slučajan susret ili novi početak stare ljubavi? Aleksandra i Darko nisu krili dobro raspoloženje, a osmesi i blizina među njima odmah su podgrejali sumnje da se između njih ponovo rađa nešto više.

- Aleksandra je celu noć ćaskala sa Darkovim prijateljem, to je dečko u plavoj majici, zabavljali su se i pevali. Darko ne želi da javnost zna da se viđaju, zbog toga se kriju. Iako su sedeli jedno pored drugog, nisu mnogo razgovarali, ali vidi se da emocija i dalje postoji među njima - kaže izvor sa lica mesta.

Podsetimo, njihov raskid je bio praćen brojnim spekulacijama. Upravo zato, sadašnje zajedničko pojavljivanje nije moglo da prođe neopaženo.

Kurir/Informer