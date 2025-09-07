Nada mamula je patila što se nije ostvarila kao majka

Kada se govori o sevdalinkama i njihovim najautentičnijim izvođačima, jedno ime zauvek ostaje urezano u kolektivno sećanje – Nada Mamula. Rođena kao Nada Vukićević 9. januara 1927. godine u Beogradu, tek će decenijama kasnije postati prepoznata kao glas koji je obeležio muzičku scenu bivše Jugoslavije.

Njena sudbina spojila je talenat, strast i tugu, a životni put vodio ju je od detinjstva ispunjenog pesmom, preko velikih festivalskih pozornica, do tišine u kojoj je provela poslednje godine.

Velika karijera

Muzika joj je bila prirodna od najranijih dana – još kao devojčica pevala je na Radiju Beograd, iako se porodica protivila njenoj želji da postane pevačica. Nakon udaje za Nikolu Mamulu i preseljenja u Sarajevo, prijavila se na audiciju Radio Sarajeva, gde je već posle tri otpevane pesme osvojila žiri. Od tog trenutka počela je njena velika karijera.

Nada Mamula je iz očaja pobacala sve novine Foto: printscreen YT

Zahvaljujući snažnom i prepoznatljivom glasu, ubrzo je postala najvoljenija izvođačica sevdalinki. Pevala je dela autora poput Rade Jovanovića i Dragiše Nedovića, osvajala nagrade, putovala po svetu i, kako se pričalo, čak pomogla Cunetu Gojkoviću da pronađe način interpretacije.

Najveća životna rana

Iza glamura krila se i tuga – najveća životna rana bila je što nije imala decu. Uprkos festivalskim pobedama i aplauzima, Nada je u intimi često posezala za pesmama koje su govorile o čežnji i bolu.

Devedesete godine donele su preokret – rat je preko noći prekinuo njenu karijeru. U Bosni je bila odbačena jer je Srpkinja, a u Srbiji njene pesme više nisu emitovane. Za nju je to bio udarac koji nikada nije prebolela. Posebno ju je bolelo kada bi čula svoje pesme u interpretaciji drugih, dok su njene originalne izvedbe bile potisnute.

Nada mamula osvojila je brojne nagrade Foto: printscreen YT

Govorilo se da je u očaju bacila sve novine i fotografije iz vremena najveće slave. Najteži gubitak ipak je doživela kada joj je posle 35 godina zajedničkog života preminuo suprug Nikola – tada je ostala potpuno sama.