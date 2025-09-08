Slušaj vest

Tokom poslednjih emisija "Narod pita" u okviru "Elite 8" dogodio se pravi skandal između rijaliti učesnika Ane Nikolić, Korde i Milana Runje.

Njih troje su se sukobili, pale su teške reči, a bivši farmer Runja je dobio čak i pretnje od Nikolićeve nakon završene emisije.

Kako je sve počelo?

Sve je počelo nakon završetka osme sezone kada je Stefan Korda pisao Runji i tražio saradnju na jednom sajtu za odrasle.

Kada ga je učesnik Farme odbio, Stefan je u vidu Miljane Kulić krenuo da ga poziva tokom noći i da šalje opsesivne poruke što je Runja dokazao svojim objavama na storiju.

Ipak, nakon pomirenja Korde i Ane, rat se nastavio sa pomenutim rijaliti učesnikom.

Okršaj u emisiji

Usledilo je telefonsko uključenje tokom gostovanja Korde i Ane, javio se Runja.

- Želim da demantujem da je Marko Zec bio kod Korde. Korda je njega smarao sve vreme da dođe kod njega. Tačno je, Marko Zec je išao kod neke devojke i Korda ga je smarao sve vreme da dođe kod njega - rekao je Runja.

- Nebitni ste, pa hoćete preko Korde. Skriveni geju, smaraš. Bio si u "Farmerima", a izašao kao nebitan, nećeš preko mene naslove. Smučio si mi se, idi u tri lepe. Neću ni da te slušam. Je l' se pališ na mene ili na Kordu? - besnela je Ana.

- Imao je odnose sa devojkom, a Marko Zec je bio tamo - dodao je Runja.

- Šta ako nemaš dokaze, a dobiješ prijavu? - pitala je Ana.

- Boli me za prijavu. Korda mi je pričao da je ne voli, posle toga me je zvao ponovo i rekao: "Daj mi savet kako da se pomirim sa Anom", isto kao što je i Đoletu rekao. On traži savet od mene i od Đoleta - nastavio je Runja.

- Dosadan si, smaraš. Vidim da si moj fan i da me gledaš, a ja tebe ne gledam. Pa šta ako me je ponizio? Ja njega volim i oprostila sam mu. Neću da širim mržnju, hoću da širim noge - poručila je Ana.

Privatne pretnje

Nakon ove emisije, Ana se javila Runji i pretila mu da će biti modar, a pomenuti farmer nam je prepiske poslao kao dokaz da govori istinu.

Ana Nikolić preti Runji Foto: Screenshot

Uporedno, vidi se kako ga je Korda zvao preko Instagrama. Mi smo razgovarali sa Runjom koji je bio otvoren sa nama.

Korda zove Runju Foto: Screenshot

"Kada sam se uključio u program, rekao sam isto što govorim i sada: na napade i pretnje ne odgovaram panikom, nego mirno i činjenicama. Znam ko sam i čime se bavim, i nikome neću dozvoliti da me lažima ili zastrašivanjem gura u uloge koje mi ne pripadaju", govori pa dodaje kako reaguje na čitavu situaciju.

"Reagujem smireno i odgovorno: sačuvao sam sve poruke i prepiske u kojima mi se preti ili se iznose laži, i spreman sam da ih na zahtev dostavim redakciji i, po potrebi, nadležnim organima. Neću podizati ton, niti ću uzvraćati uvredama, ali ću uvek tražiti da se čuju činjenice i da se stvari nazovu pravim imenom", zanimalo nas je i šta misli o Kordi i Ani.

"Ako nekoga vređaš, pretiš mu i pokušavaš da ga poniziš, to najviše govori o tebi: o frustraciji, želji za klikom i minutom pažnje. To nije hrabrost, to je zloupotreba medijskog prostora. Ja se svojim imenom i prezimenom potpisujem iza svega što radim i govorim i nikada nisam niti ću ikada ulaziti ‘preko tuđih leđa’ u bilo koji format. Svačiji rad poštujem dok god je fer, ali ne priznajem ucene, manipulacije ni spinove", priča pa otkriva šta misli da je razlog ovim pretnjama.

"Prete zato što sam nezavisan i zato što ne pristajem da me iko kontroliše ili koristi za svoje ciljeve. Kada odbiješ nagodbe i kulise, kad kažeš ‘ne’ tuđim scenarijima, postaneš meta. Videli ste i sinoć koliko se brzo preokreću priče i izgovori kada kamere krenu isti ljudi koji se danas „peru“ od sopstvenih reči, juče su ih izgovorili pred svima. Na kraju, istina uvek ispliva, jer snimci i emisije ostaju dostupni i proverljivi. Pogotovo kada se javno govori o ‘pomirenjima’, ‘napadima’ i ličnim prozivkama u specijalima poput "Narod pita", gde se sve može preslušati i proveriti iz prve ruke", govori i za kraj šalje poruku naciji:

"Hvala svima koji traže istinu i fer-plej. Od mene ćete uvek dobiti isto direktno, bez foliranja. Ne pravim karijeru na tuđim imenima, ne tražim prečice i ne glumim žrtvu. Radim, takmičim se, i kad treba dokažem. A svakome ko misli da će me uvredama ili pretnjama skrenuti sa puta: neće. Nastavljam dalje, a istina i dokazi ostaju. Sinoć sam došao u program da kažem svoje i rekao sam: nema mržnje, ali ima odgovornosti. Ako nekome smeta moja odlučnost i to što odbijam dogovore iza kulisa to je njihov problem, ne moj. Ja idem svojim putem i preko nikog ne pokušavam da uđem u rijaliti, ako želim ući ću sam."

