Visokobudžetni muzički šou program "Pinkove zvezde" na velika vrata vraća se na male ekrane u okviru nove programske šeme TV Pink, a nakon audicija u Teatru "Odeon" danas će uslediti prvo studijsko snimanje, gde će se izabrani kandidati članovima žirija predstaviti na velelepnoj sceni.

Izgled novog studija u kom će se snimati "Pinkove zvezde" definitivno potvrđuje reči Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink Media Group, da je TV Pink trenutno najmoćnija produkcija u ovom delu sveta - scena je, malo je reći, svetska, i kandidatima daje maksimalne mogućnosti da milionskom TV auditorijumu na skup, ekskluzivan način predstave svoje talente.

Žiri Pinkovih Zvezda

Džinovski LED ekrani, specijalna rasveta i efekti čine novu scenu "Pinkovih zvezda" fascinantnom, a članovi stučnog žirija - Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće na svojim specijalnim pozicijama, u čuvenim crvenim stolicama, koje su autentične za "Pinkove zvezde" i zasigurno njihov zaštitni znak.

Nema sumnje da će Pinkovo muzičko takmičenje biti velika konkurencija Zvezdama Granda od ove jeseni, te da će se voditi prava muzička bitka kada je reč o rejtinzima.

