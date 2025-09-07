Slušaj vest

Bojana Lazić stigla je na snimanje Pinkovih zvezda u okviru kojih će će imati zavidnu ulogu.

Bojana će zajedno s Ognjenom Amidžićem voditi muzičko takmičenje, pa je otkrila da je on zadužen za njen uspeh na Pink televiziji.

Bojana Lazić progovorila o njihovom odnosu, pa se dotakla Desingerice i JK: Smiriće ga... Foto: Kurir

Samo lepe reči za Ognjena

- Ognjen je zadužen ṣ̌to sam ja doṣ̌la na Pink. U karijeri mi je pomogao ali me je upoznao i sa bivṣ̌im mužem tu mi je odmogao. Ja sam ovako neṣ̌to davno trebala da radim ali sad su se sve kockice poklopile. Želja mi se ostvarila - kroz osmeh je govorila voditeljka.

Snimanje emisije željno iščekuje, a komentarisala je i žiri. Na komentar novinara da se čini kao da Jk neće uspeti da nadjača Desingericu voditeljka misli drugačije.

Bojana Lazić o ulozi u PZ, Ognjenu Amidžiću, JK i Desingerici Izvor: Kurir

- Mislim da će moći da ona njega smiri. Mislim da će tek ovde postati sve joṣ̌ zanimljivije i sa puno humora. Ẓ̌iri je najboljj na svetu - rekla je Bojana.

