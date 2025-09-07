OGLASILA SE SANJA VUČIĆ NAKON ŠTO JOJ SE ZAPALILA BINA TOKOM NASTUPA: Prvo je nestala struja, tada sam odlučila da siđem sa bine, a onda...
Sanja Vučić pevala je u Pančevu tokom jednog festivala kada se desio strašan incident.
Na početku ništa nije slutilo na dramu, pevačica je nizala hitove, a publika je iz sveg glasa pevala i igrala.
Prekid struje, pa požar
U jednom momentu nestala je struja na bini, a pevačicu to nije omelo, te je nastavila da peva.
Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmehom zabavljala.
I dok niko nije slutio da će se desiti bilo šta loše u jednom momentu je krenuo požar koji se vrlo brzo širio.
Sanja iznela detalje
Tragom ovih informacija kontaktirali smo Sanju, koja je nam je objasnila šta se dogodilo.
"Jako se sve brzo odvilo. Prvo je nestala struja, tada sam odlučila da siđem sa bine i slikam se sa klincima u prvim redovima, kada je neko iz publike doviknuo "gori bina". Srećom da su svi na vreme primetili, vatrogasci su reagovali, niko nije povređen i plamen se nije raširio. Nažalaost, nastup nismo mogli da nastavimo, ali evo već danas dobijam pregršt lepih poruka, i toliko koliko je trajao nastup, svima nam je bilo sjajno."
Pogledajte dodatni snimak: