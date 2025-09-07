Slušaj vest

Sanja Vučić pevala je u Pančevu tokom jednog festivala kada se desio strašan incident.

Na početku ništa nije slutilo na dramu, pevačica je nizala hitove, a publika je iz sveg glasa pevala i igrala.

Prekid struje, pa požar

Sanja Vucic Izvor: Kurir

U jednom momentu nestala je struja na bini, a pevačicu to nije omelo, te je nastavila da peva.

Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmehom zabavljala.

I dok niko nije slutio da će se desiti bilo šta loše u jednom momentu je krenuo požar koji se vrlo brzo širio.

Sanja iznela detalje

Tragom ovih informacija kontaktirali smo Sanju, koja je nam je objasnila šta se dogodilo.

Sanja Vučić o požaru Foto: Kurir, Kurir, Damir Dervisagic/Kurir

"Jako se sve brzo odvilo. Prvo je nestala struja, tada sam odlučila da siđem sa bine i slikam se sa klincima u prvim redovima, kada je neko iz publike doviknuo "gori bina". Srećom da su svi na vreme primetili, vatrogasci su reagovali, niko nije povređen i plamen se nije raširio. Nažalaost, nastup nismo mogli da nastavimo, ali evo već danas dobijam pregršt lepih poruka, i toliko koliko je trajao nastup, svima nam je bilo sjajno."

