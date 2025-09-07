Slušaj vest

Počelo je snimanje emisije "Pinkove Zvezde", a žiri i mediji polako pristižu ispred glamuroznog studio.

Među prvima su stigli istaknuti umetnici i velike zvezde Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš.

Kemiš i Zorica najskaldniji par na estradi

Zorica Brunclik stigla na snimanje Pinkovih zvezda sa Kemišom i ćerkom Izvor: Kurir

Zorica je, očekivano, došla u pratnji supruga, Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji joj je sve vreme pomagao sa svim potrebnim stvarima za predstojeće snimanje.

Kemiš je sve vreme vadio kofere iz automobila, a potom zajedno sa suprugom pozirao okupljenim fotoreporterima. Zorica je zasijala u efektnoj odevnoj kombinaciji, a u čemu ćemo je gledati u "Pinkovim zvezdama", ostaje da vidimo.

