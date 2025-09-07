Slušaj vest

Bojana Lazić vodiće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" zajedno sa kolegom Ognjenom Amidžićem.

Ona je istakla koliko je srećna zbog novog angažmana.

"Jako sam uzbuđena, ovo je nešto što ja priželjkujem godinama. Spremna sam i srećna. Sada mi je bilo suđeno, ko čeka taj i dočeka. Ovo je negde prava stvar, u pravo vreme", rekla je voditeljka.

Bojana se zatim osvrnula i na odnos sa Ognjenom.

Bojana Lazić važi za jednu od najatraktivnijih voditeljki

"Imali smo juče probu, videla sam ga. Ognjen je isto to očekivao, mogu reći da me je on negde i predlagao, ali Milica Mitrović je oberučke prihvatila tu odluku. Juče smo bili zajedno na sceni i bila je fantastična energija, obzirom na to da smo on i ja prvi kao voditeljski par, baš smo prijali jedno drugome", kaže ona.

"Ognjen i Mina čekaju devojčicu"

"Juče sam mu čestitala. Još devojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba", rekla je ona.

Kurir / Blic

