PORED BOJANE I OGNJENA I ONA ĆE VODITI PINKOVE ZVEZDE! Bićete iznenađeni
Danas zvanično startuje snimanje nove sezone muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".
Šou uskoro kreće s emitovanjem na TV Pink, te u Pinkovim filmskim studijima u Šimanovcima vlada prava euforija!
Novo lice
Članovi žirija su dobro poznati - Zorica Brunclik, Jelena Karleuša, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica. Voditeljka takmičenja jeste Bojana Lazić, jedan od domaćina Ognjen Amidžić, koji će imati posebnu ulogu - biće spona između produkcije, kandidata i članova žirija, a još jedna lepotica imaće važan zadatak.
Reč je o poznatom licu RED TV Anđeli Ašanin, harizmatičnoj plavuši, koja će dati sve od sebe da kandidate oslobodi treme, kao i njihovu podršku u bekstejdžu, gde će iz prve ruke svedočiti svim njihovim emocijama i reakcijama tokom nastupa njihovih najmilijih, ali i komentarisanja članova žirija.
Kurir / Pink
Pogledajte dodatni snimak: