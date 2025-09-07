Slušaj vest

Danas zvanično startuje snimanje nove sezone muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Šou uskoro kreće s emitovanjem na TV Pink, te u Pinkovim filmskim studijima u Šimanovcima vlada prava euforija!

Novo lice

Studio Pinkovih zvezda Foto: Kurir

Članovi žirija su dobro poznati - Zorica Brunclik, Jelena Karleuša, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica. Voditeljka takmičenja jeste Bojana Lazić, jedan od domaćina Ognjen Amidžić, koji će imati posebnu ulogu - biće spona između produkcije, kandidata i članova žirija, a još jedna lepotica imaće važan zadatak.

Anđela Ašanin vodiće Pinkove zvezde sa Bojanom Lazić i Ognjenom Amidžićem Foto: Printscreen Instagram

Reč je o poznatom licu RED TV Anđeli Ašanin, harizmatičnoj plavuši, koja će dati sve od sebe da kandidate oslobodi treme, kao i njihovu podršku u bekstejdžu, gde će iz prve ruke svedočiti svim njihovim emocijama i reakcijama tokom nastupa njihovih najmilijih, ali i komentarisanja članova žirija.

Kurir / Pink

 Pogledajte dodatni snimak:

