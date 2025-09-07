OKITILI IH BAKŠIŠOM USRED BEOGRADA" Aleksandra Dabić i Marko Rašović zapalili kafanu, pa sa punim džepovima otišli kući (Video)
Aleksandra Dabić pridružila se pevačima sa estrade koji umeju da zgrnu ozbiljan bakšiš na nastupima. To jeste slučaj kada estrada nastupa po svetu, a izgleda da se dešava i u Beogradu, prestonica koja važi za najteži teren kada su nastupi pevača u pitanju. Ali ne i za ovu muzičku zvezdu i njenog kolegu Marka Rašovića.
Njih dvoje su napravili totalnu pometnju u jednoj beogradskoj kafani gde publika nije štedela ni glas, a ni novac.
Napravili haos
Njihov muzički tandem osvojio je publiku već u prvim taktovima, a energija koju su preneli ostavila je sve prisutne bez daha.
Posebno emotivan trenutak dogodio se kada su Aleksandra i Marko zajedno otpevali njen već dobro poznati hit „Džimrija“, koji je publika horski pratila od prvog do poslednjeg stiha.
Tandem koji dobija
Aleksandra i Marko su, kako saznajemo, iz kafane izašli ne samo sa osmehom na licu, već i sa pozamašnim bakšišom.
-Ovo je bilo veče koje neću zaboraviti. Publika u Beogradu je nešto posebno, a kada imate pored sebe kolegu kao što je Marko, sve je moguće. Hvala svima koji su došli -izjavila je Aleksandra nakon nastupa za Kurir, dok je Marko ostao tajanstven kada je bakšiš u pitanju.
-Da, tačno je da je velika suma novca u pitanju, ali ne bih o tome. Nama je pre svega važno da su se ljudi dobro zabavili i da smo napravili sjajnu atmosferu.
Spojila lepo i korisno
Strast i dobra atmosfera
Sudeći po komentarima prisutnih, Beograd je dobio još jedan nezaboravan kafanski trenutak - pun strasti, muzike i one prave, iskrene emocije koju samo živa pesma može da prenese.
Zahvaljujući svom talentu i napornom radu Aleksandra danas živi život kakav želi, učestvovala je u "Zvezdama Granda", a pevala je veselja kod najpoznatijih ličnosti iz svih sfera našeg društva.