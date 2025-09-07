Slušaj vest

Aleksandra Dabić pridružila se pevačima sa estrade koji umeju da zgrnu ozbiljan bakšiš na nastupima. To jeste slučaj kada estrada nastupa po svetu, a izgleda da se dešava i u Beogradu, prestonica koja važi za najteži teren kada su nastupi pevača u pitanju. Ali ne i za ovu muzičku zvezdu i njenog kolegu Marka Rašovića.

Njih dvoje su napravili totalnu pometnju u jednoj beogradskoj kafani gde publika nije štedela ni glas, a ni novac.

Aleksandra Dabić sa kolegom zapalili kafanu Izvor: Kurir

Napravili haos

Njihov muzički tandem osvojio je publiku već u prvim taktovima, a energija koju su preneli ostavila je sve prisutne bez daha.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada su Aleksandra i Marko zajedno otpevali njen već dobro poznati hit „Džimrija“, koji je publika horski pratila od prvog do poslednjeg stiha.

Tandem koji dobija

Aleksandra i Marko su, kako saznajemo, iz kafane izašli ne samo sa osmehom na licu, već i sa pozamašnim bakšišom.

-Ovo je bilo veče koje neću zaboraviti. Publika u Beogradu je nešto posebno, a kada imate pored sebe kolegu kao što je Marko, sve je moguće. Hvala svima koji su došli -izjavila je Aleksandra nakon nastupa za Kurir, dok je Marko ostao tajanstven kada je bakšiš u pitanju.

-Da, tačno je da je velika suma novca u pitanju, ali ne bih o tome. Nama je pre svega važno da su se ljudi dobro zabavili i da smo napravili sjajnu atmosferu.



Spojila lepo i korisno

Strast i dobra atmosfera

Sudeći po komentarima prisutnih, Beograd je dobio još jedan nezaboravan kafanski trenutak - pun strasti, muzike i one prave, iskrene emocije koju samo živa pesma može da prenese.

Zahvaljujući svom talentu i napornom radu Aleksandra danas živi život kakav želi, učestvovala je u "Zvezdama Granda", a pevala je veselja kod najpoznatijih ličnosti iz svih sfera našeg društva.