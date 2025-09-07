Slušaj vest

Aleksandra Prijović izašla je iz porodilišta sa ćerkom Arijom. Pevačica je bolnicu napustila u tajnosti da bi sačuvala privatnost. Dok su mama i beba bile u bolnici, porodica se kod kuće pripremala za ovaj važan dan.

Svi na okupu

Aleksandrina mama Borka i Filipova majka Zorica su u njihovom porodičnom domu otkako se pevačica porodila, a tokom vikenda su Lepa Brena i Filipov otac Boba Živojinović takođe došli kako bi dočekali snajku i unuku. Muzička zvezda i njen životni saputnik došli su oko podne i s novim članom porodice proveli nekoliko sati. Doneli su poklone za bebu Ariju, a Brena je odabrala i najlepši buket cveća, koji je unela u Aleksandrin i Filipov dom.

Zna za red

Poštuju se običaji

U našem narodu postoje mnogobrojni običaji koji se i dan-danas praktikuju. Jedan od takvih su babine, a odnosi na period nakon porođaja, ali on startuje tek posle 40 dana od rođenja deteta. Dakle, babine upravo označavaju onaj period kad je ženi potreban period odmora kako bi se sve "vratilo na svoje", pa će Aleksandra i Filip tek da dočekuju goste, a sada su se okupili samo najbliži.

Sve je proteklo kako treba

Podsetimo, muzička zvezda se porodila prošle srede i sada uživa u najvažnijoj životnoj ulozi - odgoju svoje dece. Tokom trudnoće ona je bila vredna, često je bila u studiju, pa nema sumnje da će se za nekoliko meseci vratiti na muzičku scenu.

Porodica Živojinović je istog dana proslavila dolazak Arije na svet. Na slavlje su bili pozvani prijatelji, kao i pevači sa estrade, a zapevala je i Lepa Brena. Ponosni deda Boba nije krio sreću povodom proširenja porodice.