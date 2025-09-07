Slušaj vest

Desingerica je stigao na snimanje Pinkovih Zvezda i odmah napravio šou.

On je otkrio da se ne slaže ni sa kim sem sa Viki Miljković, te je ispričao detalje o sukobu sa JK.

Svi su se urotili protiv mene

Priznao je da mu je glavni problem to što JK misli da je najdominantnija.

1/4 Vidi galeriju Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram

"Više je da je ona eksplodirala, jer ljudi zbog mene hoće da vraćaju honorare i raskidaju ugovore, nisam ja prekinuo snimanje na pola i dobio nervni kolaps nego ona, ne samo ona, svi - osim Viki", priča reper pa otkriva detalje sukoba.

"Ja sam se začudio jer je bila u početku staložena, ja kapiram, ona je navikla da bude dominantna, plus što ima kombinacije sa ovim što pušta muziku pa sam i njega naduvao, a onda su se svi urotili protiv mene", kaže pa dodaje:

"Ja kapiram šta je njoj, ali meni je neshvatljivo da ona ima dominantno mišljenje, a ja sam kritičniji, ja idem do kraja dok ostali obično puknu".

Desingerica stigao na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

Ispričao je da nekada kaže neke stvari koje ne misli.

"Natera me to što se udruže da kažem neke stvarti i koje ne mislim jer me čačkaju. Još kad mi kažu da se ja ne razumem u muziku ja onda objasnim rezultatima ko ti je tata bajo", kaže za kraj.

Pogledajte dodatni snimak: