DESINGERICA OTKRIO DETALJE SUKOBA SA KARLEUŠOM U PINKOVIM ZVEZDAMA: Čačka me, objasnio sam ko je tata
Desingerica je stigao na snimanje Pinkovih Zvezda i odmah napravio šou.
On je otkrio da se ne slaže ni sa kim sem sa Viki Miljković, te je ispričao detalje o sukobu sa JK.
Svi su se urotili protiv mene
Priznao je da mu je glavni problem to što JK misli da je najdominantnija.
"Više je da je ona eksplodirala, jer ljudi zbog mene hoće da vraćaju honorare i raskidaju ugovore, nisam ja prekinuo snimanje na pola i dobio nervni kolaps nego ona, ne samo ona, svi - osim Viki", priča reper pa otkriva detalje sukoba.
"Ja sam se začudio jer je bila u početku staložena, ja kapiram, ona je navikla da bude dominantna, plus što ima kombinacije sa ovim što pušta muziku pa sam i njega naduvao, a onda su se svi urotili protiv mene", kaže pa dodaje:
"Ja kapiram šta je njoj, ali meni je neshvatljivo da ona ima dominantno mišljenje, a ja sam kritičniji, ja idem do kraja dok ostali obično puknu".
Ispričao je da nekada kaže neke stvari koje ne misli.
"Natera me to što se udruže da kažem neke stvarti i koje ne mislim jer me čačkaju. Još kad mi kažu da se ja ne razumem u muziku ja onda objasnim rezultatima ko ti je tata bajo", kaže za kraj.
