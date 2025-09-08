Slušaj vest

Ana Bekuta definitivno ima najvatrenije fanove. Poštovaoci pevačicinog lika i dela bili su na njenim koncertima koje je upriličila u subotu i nedelju u Sava Centru, a jedan muškarac nam je posebno skrenuo pažnju.

Ovo je najvatreniji fan Ane Bekute Izvor: Privatna arhiva

Sve sam osmislio

U pitanju je čovek koji je nosio majcu sa pevačicinim likom, a na leđima su bili ispisani stihovi Bekutinog hita "Sve sam stekla sama". Očigledno da je to jedna od njegovih omiljenih pesama koje pevačica izvodi u svom bogatm muzičkm opusu. On je među prvima stigao u Sava centar i zauzeo svoje mesto, te sa nestrpljenjem čekao da na scenu izađe Bekuta. Čim ju je ugledao odmah je ustao sa stolice i pozdravio velikim aplauzom.

Obožava Anu Bekutu

1/6 Vidi galeriju Pevačicu vole sve generacije Foto: Printscreen, Kurir, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Ali to nije sve. Đuskao je, pevao je punim srcem i veselio se kao da je on držao koncert. Upitali smo ga kako se zove,a on je rekao:

- David i obožavam Anu Bekutu- reko je kroz osmeh i nastavio da se veseli.

Otkrio nam je i da se pe nekliko godina fotografisao sa pevačicom i da mu je neostvarena želja da se to ponovi.

Prvi pevačicin hit je "Ja nisam rođena da živim sama". I zaista je tako jer Ana ima brojne fanove i poštovaoce koji je nesebično vole i poštuju.