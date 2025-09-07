Slušaj vest

Iznenađenje u žiriju Pinkovih Zvezda svakako je bila Jelena Karleuša koja je sada stigla na prvi snimajući dan.

Ona se tokom audicije svađala sa Desingericom, a sada je rešila da progovori o tome.

1/7 Vidi galeriju Prvi snimajući dan u Pinkovim Zvezdama Foto: Kurir

"On je tu da zabavlja publiku"

Pop zvezda nije imala dlake na jeziku, te je bila izuzetno oštra kada je reč o treperu.

"Naš odnos je takav da ne znam da li da počnem da plačem ili da se smejem. Ja ne bih nazvala to odnosom, pre bih nazvala jednim hororom za koji se nadam da će posle 40 epizoda da se pretvori u jednu lepu priču sa srećnim krajem", priča Karleuša o Desingerici i nastavlja:

Karleuša odgovorila Desingerici Izvor: Kurir

"Meni je došlo da plačem jer sam shvatila šta me čeka u 40 snimajućih dana sa nekim ko je van kontrole, ali radićemo i na njemu jer je on kao neko dete sa posebnim potrebama koje ćemo držati pod kontrolom", bila je oštra JK i dodala:

"Najbintije je da kažemo da smo tu zbog kandidata i da želimo da nađemo zvezdu, Desingerica je tu da zabavlja publiku dok ostatak žirija radi nešto konstruktivnije, a to je da radimo sa kandidatima koji treba da pokažu najbolje što imaju u sebi."

Pogledajte dodatni snimak: