TAKO SE PONAŠAJU PRAVE MUZIČKE ZVEZDE! Anastasija Rilak nosi seno po Kalemegdanu, a evo s kim je bila pred nastup
Anastasija Rilak i te kako ume da se snađe kada koncert ima u prirodi, kao što je to bio slučaj prethodne nedelje kada je sa kolegama iz Youth Stars-a nastupala na Kalemegdanu u sklopu karavana Youth Fest.
Spazili smo je dva sata pred izlaska na scenu i to sređenu od glave do pete, ali kako uzima stog sena i premešta ga da bi sela i odmorila od naporne generalne probe.
Ume da potegne
Pevačica je u teningu
Kao što to obično biva imala je više poziva, pa je komunicirala telefonom, i nismo uspeli sa njom da porazgovaramo, ali smo je rado uslikali.
Bez problema ona je prenela nimalo lak stog i napravila sebi ugođaj nasred Kalemegdana. Ubrzo su joj se pridružle i kolege Katarina Stojković i Luka Najdanović, pa su zajedno prošli najvažnije segmente pred spektakl kada su nastupili pred koncert muzičke carice Dragane Mirović.
Publika je izuzetno uživala u zvuku i sceni koje je donela Anastasija Rilak, svima dobro poznata po učešću u "Pinkovim Zvezdicama" i "Nekim novim klincima". Ona je pored sjajnog stajlinga i koreografije digla čitavu masu na noge velikim hitovima koje je izvela bez greške.
Finalne večeri Karavana Youth Fest, bile su 4. 5. i 6. septembra, a mladu pevačicu čekaju novi poslovni izazovi.