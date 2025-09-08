Slušaj vest

Anastasija Rilak i te kako ume da se snađe kada koncert ima u prirodi, kao što je to bio slučaj prethodne nedelje kada je sa kolegama iz Youth Stars-a nastupala na Kalemegdanu u sklopu karavana Youth Fest.

Spazili smo je dva sata pred izlaska na scenu i to sređenu od glave do pete, ali kako uzima stog sena i premešta ga da bi sela i odmorila od naporne generalne probe.

Ume da potegne

Pevačica je u teningu

Kao što to obično biva imala je više poziva, pa je komunicirala telefonom, i nismo uspeli sa njom da porazgovaramo, ali smo je rado uslikali.

Bez problema ona je prenela nimalo lak stog i napravila sebi ugođaj nasred Kalemegdana. Ubrzo su joj se pridružle i kolege Katarina Stojković i Luka Najdanović, pa su zajedno prošli najvažnije segmente pred spektakl kada su nastupili pred koncert muzičke carice Dragane Mirović.

Anastasija Rilak izdominirala na sceni Foto: Live Production

Publika je izuzetno uživala u zvuku i sceni koje je donela Anastasija Rilak, svima dobro poznata po učešću u "Pinkovim Zvezdicama" i "Nekim novim klincima". Ona je pored sjajnog stajlinga i koreografije digla čitavu masu na noge velikim hitovima koje je izvela bez greške.

Finalne večeri Karavana Youth Fest, bile su 4. 5. i 6. septembra, a mladu pevačicu čekaju novi poslovni izazovi.