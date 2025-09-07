Slušaj vest

Danas je u Šimanovcima palo prvo suočavanje Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda", gde oboje žiriraju, nakon svađa tokom audicija u Teatru "Odeon".

Njih dvoje su žestoko prozvali jedno drugo u izjavi za medije, a kada je trebalo da voditeljska ekipa zajedno sa svim članovima žirija ispozira na sceni, došlo je do novog verbalnog okršaja između Karleuše i Desingerice.

1/7 Vidi galeriju Prvi snimajući dan u Pinkovim Zvezdama Foto: Kurir

- Kakvo nepoštovanje! U farmerkama?! Kakvo nepoštovanje ovakve scene - negodovalaje Jelena zbog Desingericinog stajlinga, a on joj nije ostao dužan:

- Kako mi namazano staješ ispred! Ti si se barem za ovu emisiju obukla - uzvratio joj je reper, a potom su se oboje nasmejali.

1/4 Vidi galeriju Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram

Pop zvezda nije imala dlake na jeziku, te je bila izuzetno oštra kada je reč o treperu.

"Naš odnos je takav da ne znam da li da počnem da plačem ili da se smejem. Ja ne bih nazvala to odnosom, pre bih nazvala jednim hororom za koji se nadam da će posle 40 epizoda da se pretvori u jednu lepu priču sa srećnim krajem", priča Karleuša o Desingerici i nastavlja:

"Meni je došlo da plačem jer sam shvatila šta me čeka u 40 snimajućih dana sa nekim ko je van kontrole, ali radićemo i na njemu jer je on kao neko dete sa posebnim potrebama koje ćemo držati pod kontrolom", bila je oštra JK i dodala:

"Najbintije je da kažemo da smo tu zbog kandidata i da želimo da nađemo zvezdu, Desingerica je tu da zabavlja publiku dok ostatak žirija radi nešto konstruktivnije, a to je da radimo sa kandidatima koji treba da pokažu najbolje što imaju u sebi."

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: