Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina čekaju drugo dete, dok on iz prethodnog braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima i sina Matiju.

Ognjen je sada prvi put progovorio o prinovi, te je na početku govorio koliko je uzbuđen.

"Naravno kao i uvek, apsolutno iznova, to je najlepša stvar na svetu. Pošto to već znamo duže vreme, oduševljeni smo duži period i baš smo se prijatno iznenadili".

Kako je Mina već u šestom mesecu, medije je zanimalo da li je Mini bilo teško da krije da je ponovo u drugom stanju.

Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

"Mislim da nije bilo teško da krije", rekao je Ognjen.

"Odavno želim devojčicu"

Amidžićeva koleginica, Bojana Lazić otkrila je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.

"Ne znam ja to, to ce Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime", rekao je on.

Kurir / Blic

Ne propustiteStarsOTKRIVEN POL BEBE OGNJENA AMIDŽIĆA I MINE! Voditeljka se izlanula pa otkrila najradosniju vest
Otkriven pol bebe Ognjena i Mine
StarsPRVO PUTOVANJE AMIDŽIĆA SA MALIM PERUNOM Mina i Ognjen odveli naslednika u netaknutu prirodu i objavili porodičnu fotografiju
22.jpg
StarsOGNJENOVA MINA OTKRILA KAKO PROVODI PRAZNIKE! Voditeljka objavila fotku i priznala šta je najviše raduje: "Ovo je moj separe" FOTO
mina-naumovic.jpg
Stars"NEMOJTE RAĐATI DECU I SELITI SE U ISTO VREME" OGNJENOVA MINA SE OGLASILA HIT PORUKOM: Voditeljka pokazala kako izgleda: Kao iz...
7987982.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Karleuša odgovorila Desingerici Izvor: Kurir