Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina čekaju drugo dete, dok on iz prethodnog braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima i sina Matiju.

Ognjen je sada prvi put progovorio o prinovi, te je na početku govorio koliko je uzbuđen.

"Naravno kao i uvek, apsolutno iznova, to je najlepša stvar na svetu. Pošto to već znamo duže vreme, oduševljeni smo duži period i baš smo se prijatno iznenadili".

Kako je Mina već u šestom mesecu, medije je zanimalo da li je Mini bilo teško da krije da je ponovo u drugom stanju.

"Mislim da nije bilo teško da krije", rekao je Ognjen.

"Odavno želim devojčicu"

Amidžićeva koleginica, Bojana Lazić otkrila je da par čeka devojčicu, ali voditelj nije želeo da to i potvrdi.

"Ne znam ja to, to ce Mina sve da objasni. Ništa ne mogu da potvrdim. Naravno ja odavno želim devojčicu, baš bih bio srećan. Još uvek nismo smislili ime", rekao je on.

