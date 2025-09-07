Slušaj vest

Stefan Karić u "Elitu 8" ušao je kao zauzet momak, a napolju ga je sve vreme strpljivo čekala njegova izabranica Andrea Bogdanović, koju je često pozdravljao i zvao svojom ljubavlju. Međutim, ubrzo nakon kraja rijalitija usledio je i krah njihove ljubavi.

Njih dvoje su posle rijalitija zajedno letovali, a potom je usledila proslava njegovog rođendana na Zlatiboru, ali i solo putovanje na Ibicu, koje je podgrejalo sumnje da nešto ne štima. Međutim, problemi su, reklo bi se, krenuli ranije, budući da se tokom boravka na Zlatiboru zajedno sa devojkom, tada zauzeti Karić dopisivao sa Sofijom Janićijević, bivšom cimerkom iz Bele kuće, što je obelodanjeno u "Elita - Narod pita".

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

Andrea ni za šta od toga nije ranije znala, već je saznala uživo u emisiji, posle čega su, po svemu sudeći, usledili problemi. Dva dana kasnije, Karić je za priznao da su on i Andrea raskinuli, ali nije želeo da detaljiše. Ipak, nešto više rekao je u svom narednom gostovanju u emisiji "Elita - Narod pita".

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

- Pričali smo, to nije bio razlog našeg razilaženja. Dosta toga se promenilo, kod mene, nisam prestao da volim, ali hemija i strast, postali smo kao najbolji prijatelji i brat i sestra. To je kap koja je prelila čašu i presekao sam teškog srca, ipak me je čekala i možda sam ispao smrad, ali bolje tako nego da se zavlačimo. Nije bilo prijatno, ali tako je kako je i idemo dalje. Mlada je, perspektivna i nažalost je tako. Nije znala da sam tako pisao, sigurno joj je smetalo, ali ona mene dobro poznaje i zna kakav sam u nekim momentima. Sve što sam radio i što mi se dešavalo je znala i prihvatala, ali mislim da joj nije bilo prijatno - govorio je Stefan.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić sa devojkom Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Neka bude po njegovim pravilima"

Sada se prvi put oglasila i Stefanova bivša.

- Nadam se da će ova tema biti zatvorena, na sve ovo imam samo jednu rečenicu. Ovo je njegov svet, ne moj, neka bude po njegovim pravilima - bilo je sve što je poručila Karićeva bivša za Pink.rs.

kurir.rs/pink.rs

