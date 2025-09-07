Slušaj vest

Folk zvezda Viki Miljković spremna je za početak žiriranja u "Pinkovim zvezdama", a u studiju u Šimanovcima zatekli smo je vidno raspoloženu.

Nije krila uzbuđenje zbog svog učestvovanja u novoj sezoni Pinkovog muzičkog takmičenja.

- Osećam se jako lepo, sviđa mi se sve, jedva čekam da počne, odlična je energija! Želim pozitivno da se iznenadim, znam da će biti dobar šou, da ćemo imati super kandidate. Puno ljudi me zove, i mene i kolege, jedva čekam novu audiciju - rekla je Viki, a potom odgovorila na pitanje da li joj neko zamera jer su mnogi protumačili da je bliska sa Karleušom, na osnovu jednog snimka iz teatra "Odeon", gde su prisustvovale audiciji.

- Meni nema ko šta da zameri zbog odnosa sa Karleušom. Je l' mi treba da se pobijemo, počupamo? Radimo posao, ovo je šou program, ja sam civilizovana i normalna osoba. Svako ko me zna zna da ja nisam neko ko... Svakom se uljudno javim, to je osnovna kultura koju nosim iz kuće, s kim sam prisna, priđem, poljubim se... - rekla je ona i dodala:

Viki Miljković o razgovoru sa Jelenom Karleušom i da li joj se Ceca javila Izvor: Kurir

- Jelena i ja smo imale puno razmirica, sve smo rešavale isključivo u emisiji. Tako i ovde, sve što bude bilo, rešavaćemo ovde, u emisiji - poručila je Viki.

Karleuša odgovorila Desingerici Izvor: Kurir

- Jelena i ja smo imale puno razmirica, sve smo rešavale isključivo u emisiji. Tako i ovde, sve što bude bilo, rešavaćemo ovde, u emisiji - poručila je Viki.