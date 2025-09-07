Slušaj vest

Danima traje haos između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, koji su se zvanično razišli kada je voditeljka s njihovo dvoje dece prešla u drugi stan.

O razlozima razvoda dugo se spekuliše, a i jedno i drugo o tome često govore na mrežama, gde dolazi do novih prepucavanja. Najnovije se dogodilo prošle noći, kada je Kristijan zvao Kristinu usred njenog lajva na TikToku, a predmet spora bila je imovina i drugi familijarni odnosi.

Posle spornog lajva, usred noći, Kristijan je rešio da reaguje, te se putem Fejsbuka obratio svojoj bivšoj:

- Molim Spalević Kristinu da izbriše sa svih mreža slike moje dece sa mnom ili zajedničke, na kojima smo ja i ona! Duboko zahvalan Kristijan Golubović - napisao je Golubović, a potom dodao:

- Molim takođe moju najboljeniju i najpoštovaniju armiju da prestanju sa savetima, kritikama i idejama na temu moje veze (raskida) sa Spalević Kristinom - zaključio je on.

Kristina se nedavno oglasila na svom Instagramu i pokazala da se zbog stresa kroz koji prolazi suočila i sa zdravstvenim problemom. Snimkom svog lica i jednom rečenicom odgovorila je na prozivke.

- Osuđena sam da idem po emisijama kao neka karakondžula. Više sa ovim herpesima... To mi je izašao herpes na usnama od foliranja za Elitu- rekla je Kristina uz malo ironije

Nakon burnog raskida sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović takođe je prolazio kroz jedan od najtežih perioda u svom životu. Žestoki momak se oseća loše zdravstveno, što je otkrio u izjavi za Kurir.

- Nisam dobro zdravstveno. Imam pritisak od cele situacije, a danas sam blago povredio levo koleno na treningu. Za 10 dana sam izgubio 8 kilograma. Za to je zaslužan i veliki stres koji sam imao u prethodnom periodu. Sva ta nagađanja i lupetanja... Jako sam se dao treningu. Želim da pariram mladom čoveku - rekao je Kristijan za Kurir.

